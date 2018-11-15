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Android telefonunuzun ana ekran düğmesine iki kez art arda dokunarak telefonunuzda bir eylemin gerçekleştirilmesini veya bir uygulamanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Android telefonunuzun ana ekran tuşunun kısayolunu değiştirme ve özelleştirme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Ana Ekran Tuşunun Kısayolunu Değiştirme ve Özelleştirme

Android telefonun ana ekran tuşunun kısayolunu değiştirmek için uygulama mağazası olan Google Play Store’dan Button Mapper isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın ve uygulama ana ekranında butonların isimlerinin listelendiği alanda durun. Bu alanda Ana Ekran Tuşu butonu başlığına hafifçe dokunun. Yeni bir ekran açılacak. Bu ekranda da ana ekran tuşuna kaç kez bastığınızda kısayolun açılmasını istediğinizi belirleyin. Örneğin çift dokunuş özelliğini seçerek kısayolun açılması için ana ekran tuşuna art arda iki kez basmanız gerekecektir.

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Tuşa basma sayısı atadıktan sonra tuşun kısayol mu açacağını yoksa bir uygulama mı açacağını ya da bir eylem mi yapacağını da belirleyin. Eğer tuşa eylem atarsanız, ekran görüntüsü alma, Rahatsız Etme modu, flaşı açma, ekranı kilitleme gibi diğer eylemleri ana ekran tuşuna dokunarak yapabilirsiniz. Ana ekran tuşuna bir uygulama atamak isterseniz de telefonunuza yüklü olan bütün uygulamaları listede görebilir ve sadece bir tanesini bu tuşa atayabilirsiniz.

Android: Ana Ekran Tuşunun Kısayolunu Değiştirme ve Özelleştirme hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!