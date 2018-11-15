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Android‘li akıllı telefonlarda ana ekran tuşuyla bir uygulamayı kolayca açmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google Assistant, Android cephesinde iOS’teki Siri’nin karşılığı olan dijital sesli asistan. Maalesef ülkemizde birçok özelliğinden etkin şekilde yararlanamıyoruz. Tabii bu tür hizmetlerin genel olarak kullanıcılara ne sunabildikleri de ayrı bir tartışma konusu.

Android’li akıllı telefonlarda fiziksel ya da sanal ana ekran tuşuna basılı tutulduğunda Google Asistan hızlı şekilde açılıyor. Siz bu özellikten çok da faydalanmıyorsanız ve ana ekran tuşuna basılı tuttuğunuzda farklı bir uygulamanın çalıştırılmasını istiyorsanız üçüncü parti bir uygulama ile bu değişikliği kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Android: Ana Ekran Tuşuyla Bir Uygulamayı Kolayca Açmak

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Assist Mapper uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. Araç Android 6.0 ve daha güncel işletim sistemli cihazlarla uyumlu ve ücretsiz indirilebiliyor.

Uygulamayı kullanmadan önce Assist & voice input için varsayılan uygulama olarak ayarlamanız lazım. Android’li telefonunuzda Settings – Default App – Assist & Voice input – Assist app yolunu izleyin ve buradan Assist Mapper’ı seçin.

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Akıllı telefonunuzun ana ekran tuşuna basılı tutun. Cihazınızdaki yüklü uygulama ve servislerin bulunduğu uzunca bir liste karşınıza gelecektir. Biz burada YouTube’u tercih ettik.

Bu şekilde uygulamaya artık ana ekran tuşuna basılı tutarak hızlı şekilde erişim mümkün hale geliyor.

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