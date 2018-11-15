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Sahip olduğunuz Android Telefona Çentik ve Kenar Aydınlatması Eklemek için kullanabileceğiniz küçük bir uygulama ile sizlerleyiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlar geniş özelleştirme olanaklarıyla ön plana çıkıyor. Android’in ilk yıllarında widget kullanımı hayli popülerdi. Sonrasında canlı duvar kağıtları ilgi görmeye başladı.

iPhone X akıllı telefonun çentikli ekran yapısı benzer durumun Android dünyasında da benimsenmesine sebep oldu. Şu an güncel Android cihazların bir kısmında çentikli ekran yapısı karşımıza çıkıyor. Biz bu durumdan pek memnun olmasak da çentikten hoşlanan kullanıcılar var. Ekranında çentik olmamasına rağmen ekrana çentik eklemek isteyen kullanıcılar mevcut. Sahip olduğunuz akıllı telefona çentik ve kenar aydınlatması eklemek hiç de zor değil.

Android Telefona Çentik ve Kenar Aydınlatması Eklemek

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Henüz Google Play’de yer almayan Borderlight Live Wallpaper uygulaması XDA forumlarında kullanıcı adıyla yer alan geliştiricinin eseri. Uygulama akıllı telefonlara çentik ve farklı renklere bürünebilen aydınlatmalı bir çerçeve ekliyor.

Uygulamanın ilk sürümlerinde özelleştirme seçenekleri hayli kısıtlıydı. Aydınlatmalı kenarlara yönelik özelleştirmeler yapılamıyor ve duvar kağıdı değiştirilemiyordu. Şu anda tüm bu detaylar kullanıcılar tarafından düzenlenebiliyor.

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Çentik genişliği, yüksekliği; kilit ekranında duvar kağıdı görünebilirliği, ana ekranda duvar kağıdı görünebilirliği, duvar kağıdını değiştirebilme, çerçeve boyutu ve kalınlığı gibi ayarlamalar kolayca yapılabiliyor.

Uygulamanın hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve düzenli olarak güncellendiğini belirtelim.

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