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Android’i TV’ye bağlamak nasıl yapılır? Android telefonunuzdaki fotoğrafların, videoların ve içeriklerin televizyonunuzda nasıl gösterileceğini hiç merak ettiniz mi? İşte yanıtı.

Android’i TV’ye Bağlamak Nasıl Yapılır?

Bir Android telefon veya tableti TV’ye bağlamak için destekleniyorsa bir MHL / SlimPort (Micro USB ile) veya Micro HDMI kablosu kullanabilirsiniz veya TV’nize Miracast veya Chromecast kullanarak kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Bu makalede, telefonunuzu veya tabletinizin ekranını TV’de görüntülemek için sahip olduğunuz seçenekleri inceleyeceğiz.

Tabletler ve telefonlar, bireysel kullanımlar için mükemmeldir. Çok uzun pil ömrüyle birlikte hafiftir ve film izlemekten fotoğrafların görüntülenmesine kadar her işi yapmaya uygun parlak, keskin ekranlar sunarlar. Daha büyük görevler daha büyük ekranlar gerektiriyor olsa da Android tabletinizi veya telefonunuzu bir servet harcamadan kolayca TV’ye bağlayabilirsiniz.

Netflix ve Amazon Prime Video gibi akış hizmetleri sayesinde içeriğin altın çağında yaşıyoruz. Ancak, bu deneyimi pek çok kişi ile paylaşmak istediğinizde bu o kadar kolay olmuyor. TV’niz bunun için mükemmeldir ve mobil içeriğinizi büyük ekranda arkadaşlarınızla paylaşabilir ya da sadece kendiniz keyfini çıkarabilirsiniz.

Android’i Kablosuz Olarak TV’ye Bağlayın

Artan sayıda TV, fazladan donanım gerektirmeden Miracast’i destekliyor. Miracast, video aktarımı için H.264 kullanır, bu da verimli sıkıştırma ve tam HD görüntü kalitesi anlamına gelir. Daha da iyisi, Miracast, Dijital Hak Yönetimi’ni (DRM) desteklemektedir; bu iPlayer ve YouTube gibi servislerin TV’ye aktarılabileceği anlamına gelir. En az Android 4.2 çalıştıran Android cihazlar Miracast’i destekliyor.

Bir alternatif ise (ve en kullanıcı dostu) Google’ın Chromecast’idir. Bu ucuz ‘dongle’ TV’nizde yedek bir HDMI bağlantı noktasına takılır ve kablosuz ağınıza bağlanır. Chromecast desteği gelişiyor, yani iPlayer ve Netflix gibi hizmetlerin içeriği, tabletiniz yerine Chromecast dongle ile oynatılabiliyor ve bu da pil ömrü için iyi bir haber.

Android cihazınızın ekranını yansıtmak için Chromecast’i kullanmak mümkün. Bu uygulamalar, oyunlar ve fotoğraflar dahil olmak üzere telefonunuzun görüntülediği her şey için geçerlidir. Ayrıca 4K içeriği yayınlamak için Chromecast Ultra’yı da satın alabilirsiniz. Ayrıca BBC’nin iPlayer’i da AirPlay’i destekler.

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Chromecast’i hangi cihazlar destekliyor?

Chromecast’teki yansıtma özelliği yalnızca az sayıda cihaz tarafından destekleniyordu, ancak şimdi v4.4.2 veya üstü sürümleri kullanan tüm Android telefonlar, ekranı TV’ye yansıtma özelliğine sahip oldu.

HDMI

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi) standardı TV’niz son on yıl içinde satın alınmışsa, hemen hemen her cihazda sunulur. Oyun konsolları ve sayısız kamera HDMI bağlantı noktasına sahiptir.

HD kalitesine ve sesine eş zamanlı olarak uyum sağlamasının yanı sıra, tam HD kalitesinde film izlemekten endişe etmeden cihazınızı TV’ye bağlamanıza olanak tanıyor. HDMI çıkışı birçok Android tabletin Apple’ın iPad’i karşısında sahip olduğu ana avantajıdır. HDMI fişleri üç boyutta gelir.

Normal HDMI (veya A Tipi), büyük ebatlı cihazlarda bulabileceğiniz tam boyutlu bağlantı noktalarıdır: TV’leri, dizüstü bilgisayarları ve oyun konsollarını düşünün. Tabletlerde ve telefonlarda bulacağınız soketler ise Tip C (Mini HDMI) veya D Tipi (Micro HDMI) olacaktır. Bunlardan Micro HDMI veya D Tipi, en küçüğüdür.

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