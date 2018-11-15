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Asus Zenfone akıllı telefon serisinin piyasadaki başarısından sonra, şirket şu anda mevcut olan Max Pro M1 ve Max M1 modellerine güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Orta sınıf Zenfone Max Pro M2 ve Zenfone Max M2 özellikleri ve fiyatı bu anlamda ortaya çıktı.



Asus Zenfone Max Pro M2 ve Zenfone Max M2 Özellikleri, Fiyatı

ASUS ZenFone Max Pro M2 ZB631KL = 6in FHD+, 13MP, 4GB RAM, 64/128GB. Snapdragon 660 (SDM660), Triple Cam

ASUS ZenFone Max M2 ZB633KL = 6in FHD+, 13MP, 4GB RAM, 32/64GB. Snapdragon 636 (MSM8953), Dual Cam

ZB632KL (non-Pro), ZB634KL (Pro) are likely India specific variants — Roland Quandt (@rquandt) November 14, 2018

Aktarılan yeni bilgilere göre, ZB631KL model numarasına sahip Zenfone Max Pro M2 bir 6 inç FHD+ ekrana, bir Snapdragon 660 yonga setine, 4 GB RAM’e ve 64 / 128GB dahili depolama birimine sahip olacak.



Ayrıca üçlü kamera sistemi sunması da bekleniyor ancak arkada üç adet sensörün mü yoksa sadece üçüncü bir tetikleyici ile birlikte bir çift kamera yapılandırmasının mı olacağı net bir şekilde açıklanmıyor. Her iki şekilde de ana kameranın 13 MP olması bekleniyor.

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ZB633KL model numarasına sahip normal Zenfone Max M2 modelinde aynı 6 inç FHD+ ekran kullanılacak ancak 660 yerine Snapdragon 636 çipseti bulunacak. Bellek yapılandırması 32 veya 64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM şeklinde olacak. Cihaz iki adet kamera sunacak ve bunlardan ana sensör 13 MP görüntü yakalayabilecek.

Model numaraları ZB632KL ve ZB634KL olan telefonlar her ne kadar Pro olan ve Pro olmayan sürümlere işaret ediyor olsa da bunların uluslararası versiyonları farklı bir adlandırmaya sahip olabilir. Sızıntıya imza atan Roland Quandt’a göre cihazlar uygun fiyatlı olacak. Dolayısıyla 2500-3000 TL seviyelerini bekliyoruz.

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