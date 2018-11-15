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Bir Çin medya kuruluşu, Meizu 16S olarak adlandırıldığına inanılan Meizu 16’nın halefi ile ilgili bazı ilginç bilgiler verdi. Cihaz muhtemelen birçoğu tarafından beklendiği gibi, en yeni 7 nm üretim sürecine dayanan Qualcomm’un yaklaşan amiral gemisi çipseti Snapdragon 8150’yi kullanacak.

İlk Snapdragon 8150’li Telefon Belli Oldu

Rapor yonga setinin kendisi hakkında da ayrıntılar veriyor. Snapdragon 845’den daha performanslı olması beklenen Snapdragon 8150 makaleye göre ARM’nin yeni 4x Cortex-A55 ile eşleştirilmiş yeni 4x Cortex-A76 çekirdeklerini içerecek ve bu da tam olarak yeni bir bilgi değil. Ayrıca boyutu itibariyle 12,4 x 12,4 mm olacak ve yonga seti aralık ayında resmi olarak ilan edilecek.

Raporda, bu bilginin kaynağının “Digital Chat Station” adlı, ülkede tanınmış bir blogcu olduğunu, ancak herhangi bir varsayım yapmadan önce daha fazla kanıt elde etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu kanıtlar önümüzdeki haftalarda hatta günlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayabilir. Snapdragon 8150’nin Kirin 980’den hızlı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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