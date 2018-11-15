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Bildiğiniz gibi, iPhone’unuzu kullanarak telefon aramalarını kaydetmek için yerleşik bir yol yoktur. Ülkeye ve eyalete özgü yasaların bir sonucu olarak, Apple bir telefon görüşmesini kaydetmeyi özellikle kolaylaştırmaz. Ancak, bu imkansız değildir. Bazı geçici çözümleri kullanarak iPhone’da görüşmeyi kaydetmek mümkün. Peki nasıl yapılır?

iPhone’da Görüşmeyi Kaydetmek Nasıl yapılır?

Hoparlör Modunu Açın ve Başka Bir Cihazı Kullanarak Kaydedin

Bu, muhtemelen iPhone’unuzdan bir telefon görüşmesi kaydetmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Çalışması için (iPad, bilgisayar veya taşınabilir kayıt cihazı gibi) mikrofona sahip başka bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Yoksa harici bir mikrofon satın alabilirsiniz, oldukça ucuzlardır.

Google Voice ile Telefon Görüşmesini Kaydedin

Google Voice, dünyanın birçok ülkesinde kullanılabilen ücretsiz sesli posta ve çağrı servisidir. Size sesli posta gelen kutusu sunar ve hem yurt içi (ücretsiz) hem de uluslararası olarak (Google’ın fiyatlarına göre) arama yapma olanağı sağlar.

Google Voice uygulaması bir web sürümünün yanı sıra Android ve iOS versiyonlarına da sahiptir. Uygulamanın öneemi bir özelliği ise iPhone’da telefon görüşmelerini kaydetmeye izin vermesi. Bunu yapabilmeniz için önce bazı şeyleri ayarlamanız gerekir.

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iPhone için Google Voice uygulamasını indirin, açın ve Google hesabınızı kullanarak oturum açın.

Ara’ya dokunun ve Google Voice hesabınızla ilişkilendirmek istediğiniz telefon numarasını seçin.

Numaranızı onaylayın, ardından telefon numaranızı girmeniz istenene kadar İleri’ye basın.

iPhone telefon numaranızı girin, onaylayın, ardından doğrulama kodunu bekleyin.

Yeni aldığınız kodu kullanarak Google Voice hesabınızı doğrulayın.

Aramaları kaydedebilmeniz için tamamlamanız gereken son bir adım daha var. Google hesabınızı kullanarak Google Voice web sitesine giriş yapın. Şimdi sayfanın sol tarafındaki üç noktalı simgeye tıklayın ve Ayarlar’ı seçin. Aramalar altında Gelen arama seçeneklerini etkinleştirin.

Artık Google Voice hesabınız üzerinden bir telefon araması aldığınızda, görüşmeyi kaydetmeye başlamak için iPhone’unuzdan 4 tuşuna basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Google diğer tarafa sesinin kaydedilmekte olduğunu bildirir. Kaydınızı Google Voice gelen kutunuzda bulabilir ve saklamak için indirebilirsiniz.

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