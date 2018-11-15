REKLAMLAR

Snapdragon 8150 AnTuTu test sonucu şaşırtıyor! Snapdragon 8150’nin çıkış yapmasına az bir zaman kala bulmacanın parçalarını birleştirmeye devam ediyoruz. Son olarak SD8150’nin AnTuTu skoru ortaya çıktı. Yeni çipset Kirin 980‘i (273.913) parçalarken Apple’ın A12 Bionic‘ini (353,210) küçük bir farkla solluyor.

Snapdragon 8150 AnTuTu Test Sonucu Şaşırtıyor!

Qualcomm’un yeni performans yonga seti Snapdragon 8150 AnTuTu testinden toplam 362.292 puan alarak herkesi şaşırttı. Böylece uzun bir zaman sonra bir Qualcomm yonga seti güncel bir Apple çipsetini geride bırakarak en performanslı akıllı telefon işlemcisi oldu.

Ama hepsi bu değil. Sızdırılan AnTuTu skor sayfası, çekirdek konfigürasyonu ve saat hızları hakkında bilgiler veriyor. Sözde Weibo’da yayınlayan sızıntıda yonga seti ile ilgili şu bilgiler mevcut: Snapdragon 8150’nin 1 + 3 + 4 gibi sıra dışı bir çekirdek konfigürasyonu bulunacak. Başka deyişle ilk raporlarla uyumlu şekilde 1 yüksek performanslı çekirdek, 3 orta performanslı çekirdek ve 4 enerji tasarruflu düşük performanslı çekirdek iddiası doğru çıkmış oldu.

CPU’nun yüksek performanslı çekirdeklerini 2.84 GHz hızına sahip Cortex-A76 oluştururken, üç orta seviye çekirdek (yine Cortex-A76) 2.4 GHz hızında çalışacak. Diğer yandan daha küçük Cortex-A55 kümeleri ise 1.78 GHz’de işlem yapacak. Eğer bu doğruysa Qualcomm biraz alışılmamış bir yaklaşım sergiliyor. Üretici bunun için farklı saat hızlarına sahip farklı çekirdekleri aynı kümede birleştirmeye izin veren ARM’in DynamiQ mimarisini kullanıyor görünüyor.

REKLAMLAR

SD8150’nin GPU skoru da göz ardı edilmemeli: 156.328. Bu Snapdragon 845’de bulunan Adreno 630’a kıyasla ham performansın yaklaşık %20 oranında artması anlamına geliyor. Elbette bilgiler henüz doğrulanmadı. Ancak çıkışa az bir zaman kaldığı düşünülürse büyük ihtimalle doğru olduklarını kabul edebiliriz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum