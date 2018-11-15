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Sony Xperia XZ2 Premium Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. Sony’nin üst düzey akıllı telefon modellerinden Xperia XZ2 Premium da nihayet Android Pie güncellemesini alan cihazlar kervanına katılıyor. Japonya merkezli teknoloji firması Sony geçtiğimiz ay için Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 ve Xperia XZ Compact’ın Android Pie güncellemesini alacağını açıklamıştı. Xperia XZ2 Premium için güncellemenin bu ay yayınlanması planlanıyordu.

İlk üç cihaz için Android Pie güncellemesinin dağıtımı ancak bu ay başlayabildi. Xperia XZ2 Premium modeli için verilen söz ise yerine getirilmiş görünüyor.

Sony Xperia XZ2 Premium Android 9 Pie Güncellemesi

XperiaBlog sitesinde yayınlanan habere bakılırsa Xperia XZ2 Premium Android Pie güncellemesi akıllı telefon kullanıcılarına ulaşmaya başlamış durumda. Güncelleme paketi Kasım ayı Android güvenlik yamaları ve kamera arayüzünde değişiklikler de getiriyor.

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Resmi duyurusu Nisan 2018’de gerçekleştirilen ve Temmuz ayında raflardaki yerini alan Xperia XZ2 Premium akıllı telefon 158 x 80 x 11.9 mm boyutlarında ve 236 gram ağırlığında. Cihazın 5.8 inç genişlikli IPS LCD ekranı 3840 x 2160 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Ürüne Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 845 yongaseti güç veriyor. 6 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka kısımda 19 MP + 12 MP çözünürlüklü çift kamera yapılandırması, ön yüzde 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3540 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler barındırıyor.

Xperia XZ2 Premium kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

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