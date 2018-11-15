REKLAMLAR

Xiaomi Mi 5s’ye MIUI 10 kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin 2016 yılında kullanıcılarla buluşturduğu Mi 5s akıllı telefonunda Snapdragon 821 yongaseti, 3 GB / 4 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 12 MP çözünürlüklü ana kamera gibi bileşenler yer alıyordu. 5.2 inç genişlikli ekrana sahip olan akıllı telefonda 3200 mAh kapasiteli pil mevcuttu. Kutusundan Android 6.0 versiyonuyla çıkan cihaz daha sonra Android 7.0 Nougat güncellemesini aldı. Bundan sonra akıllı telefon arayüz güncellemeleri alsa da Android versiyonu değişmedi.

Bu küçük rehberimizde Mi 5s modeline daha önce birçok Xiaomi modelinin aldığı MIUI 10 güncellemesinin global stabil versiyonunu nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağız.

Xiaomi Mi 5s’ye MIUI 10 Kurulumu

MIUI 10 Global Stable güncellemesini buradan indirebilirsiniz.

Güncellemeyi yükleyebilmek için cihaz root’suz olmalı ve stock Xiaomi recovery menüsü bulunmalı. Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine kadar şarj etmenizde fayda var. Resmi bir güncelleme olduğu için sorun yaşama ihtimali az ama yine de bilgilerinizi yedeklemeniz önerilmekte.

REKLAMLAR

Xiaomi Mi 5s akıllı telefona MIUI 10 Global Stable kurulumu için:

Üstteki bağlantıdan ROM dosyasını indirin.

Dosyayı akıllı telefondaki downloaded_roms folder klasörüne transfer edin.

klasörüne transfer edin. Cihazda Settings > About phone > System update menüsüne ilerleyin. Burada sağ üst kısımda yer alan, üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve açılan menüdeki Choose update package seçeneğine dokunun.

REKLAMLAR



İndirip akıllı telefona transfer etmiş olduğunuz MIUI 10 ROM dosyasını seçin.

Paket analiz edilecek ve kurulum işlemi otomatik olarak başlatılacaktır. İşlemin tamamlanması biraz zaman alabilir.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.