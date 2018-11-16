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Android‘li akıllı telefonlarda CloudFlare DNS İle İnterneti Hızlandırmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bu yıl Mart ayında Cloudflare firması 1.1.1.1 şeklinde adlandırılan DNS çözümünü duyurdu. Firma yeni servisiyle gizlilik ve ISP’lerin varsayılan DNS’lerine kıyasla daha iyi performans vaat ediyor. Google Public DNS ve Cisco OpenDNS gibi servislerden daha farklı bir yaklaşım söz konusu.

Cloudflare DNS performans odaklı bir çözüm ve kullanıcıların IP adreslerinin kaydının tutulmadığı iddiası var. Diğer DNS hizmetlerine göre yaklaşık % 28 hızlı olduğu ifade edilmekte. Başarılı bir Beta sürecinin ardından DNS servisi Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar için de hazır hale getirildi.

Android: CloudFlare DNS İle İnterneti Hızlandırmak

1.1.1.1 DNS’i Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Cloudflare DNS Uygulamasının Kullanımı

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın.

İkinci sayfaya kaydırma yapın ve Install VPN profile butonuna dokunun. Farklı bir VPN servisini kullanıyorsanız, ondan Cloudflare uygulaması ile faydalanamayacaksınız.

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Uygulamanın bağlantı isteğinde olduğu belirtilecek, OK seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. VPN profili aktive edildiğinde DONE seçeneğine dokunun, uygulama arayüzüne yönlendirileceksiniz.

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Ana ekranı oldukça sade, yalnızca arayüzdeki anahtarı etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.

Android Pie’da Cloudflare DNS’i Uygulama Yüklemeden Kullanmak

Akıllı telefonunuz Android Pie işletim sistemi versiyonundaysa uygulamayı yüklemenize gerek kalmıyor.

Cihazda Settings > WiFi & internet menüsüne gidin ve Private DNS mode‘u seçin.

Private DNS provider hostname ‘i seçin ve kutucuğa 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com yazın.

‘i seçin ve kutucuğa yazın. Ardından Save butonuna dokunun.

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