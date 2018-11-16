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360 derece çekilen fotoğraflar, bir mekanda gösterilmek istenen her şeyin tamamını görüntülemeniz için yeterli olacaktır. Özel günlerde, davetlerde, toplantılarda ve bir gezi esnasında çekilecek olan 360 derece fotoğraf, fotoğraf galerinizde özel bir anı olarak kalabilir veya bu fotoğrafı Facebook’ta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Android ve iOS: 360 Derece Fotoğraf Çekme ve Facebook’ta Paylaşma

Android ve iOS cihazınızda 360 derece fotoğraf çekmek için bir uygulamaya ihtiyacınız var. Google’ın geliştirdiği ve uygulama mağazalarında kullanıcılarla paylaştığı Google Street View isimli uygulama, dünyadaki her ülkenin, şehrin, ilçenin, mahallenin ve kasabanın 360 derece görüntülerini kullanıcılarıyla paylaşır. Bu uygulamanın asıl amacı, kullanıcılarla, dünyanın her yerinden 360 derece görüntüler paylaşmak olsa da, Google Street View, kullanıcılarına 360 derece fotoğraf çekme imkanı sağlıyor.

Uygulamayı telefonunuza ücretsiz olarak indirdikten sonra açın ve uygulama ana ekranının sağ alt köşesindeki içinde + işareti olan turuncu butona tıklayın. Butona tıkladıktan sonra açılan seçeneklerden Kamera‘yı seçin.

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Uygulama içerisinde kamera açılması için Google Street View, sizden birkaç izin isteyecek. İzinleri onayladıktan sonra kırmızı ekranda açılan bilgilendirme metninin altında Kamerayı Aç‘a tıklayın. Kamera açıldıktan sonra kamerayı bulunduğunuz yerde 360 derece yavaşça döndürün. Google Street View, 360 derece görüntü aldıktan sonra fotoğrafı algılar ve fotoğrafı düzenlemeniz için bir ekran sunar. Fotoğraf düzenlemesi yapabileceğiniz bu ekranda fotoğrafı kırpabilir, fotoğraf üzerinde çizim yapabilir ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

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360 Derece Çekilen Fotoğrafı Facebook’ta Paylaşma

360 Derece çektiğiniz fotoğrafı Facebook’ta paylaşmak için telefonunuza yüklü Facebook uygulamasına girin. Facebook uygulama ana ekranında durum güncellemesi yapacağınız bölümden Fotoğraf ve Video butonuna tıklayın. Uygulama galerinizi açtığında 360 derece çektiğiniz fotoğrafı seçin. Facebook çektiğiniz fotoğrafın 360 derece olduğunu algıladığında fotoğrafın sağ alt köşesinde 360 yazan bir buton belirecek. Bu buton belirdiyse fotoğrafı, ekranın sağ üst köşesindeki Paylaş butonuna dokunarak paylaşabilirsiniz.

Android ve iOS: 360 Derece Fotoğraf Çekme ve Facebook’ta Paylaşma hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!