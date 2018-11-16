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Facebook Messenger’da gönderilen mesajı geri almak için izlenmesi gereken aşamalara değiniyoruz. Facebook, popüler hizmeti Messenger’a gönderilen mesajları geri alabilme özelliğini nihayet getirdi. Firma bu özellik üzerinde bir süredir çalışmalarını ve testlerini sürdürüyordu, seçenek artık son kullanıcılarının beğenisine sunulmaya başlandı. Böylece Facebook kullanıcıları arkadaşlarına yanlışlıkla gönderdikleri mesajları silerek tuhaf diyaloglara girme durumundan kurtulmuş olacak.

Facebook Messenger’daki gönderilen mesajları geri alma imkanı şu an tüm ülke ve bölgelerde aktive edilmiş değil; Polonya, Bolivya, Kolombiya ve Litvanya gibi az sayıda ülkede ve Android ile iOS platformlarında kullanılabiliyor. Özelliğin global olarak yakın zamanda herkese açılması bekleniyor.

Mesajları geri alma özelliğini elde etmek isteyen kullanıcıların akıllı telefonlarındaki Facebook Messenger uygulamasını son versiyona güncellemeleri gerekmekte.

Facebook Messenger’da Gönderilen Mesajı Geri Almak

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Öncelikle Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki Messenger uygulamasını çalıştırın.

Arkadaşlarınızdan birisiyle yapmış olduğunuz herhangi bir konuşmanın üzerine dokunun.

Göndermiş olduğunuz ve silmek istediğiniz bir mesajın üzerine dokunup basılı tutun, karşınıza gelen Remove seçeneğini kullanın. Ardından Remove for Everyone seçeneğine dokunun.

Remove for Everyone seçeneğine dokunduğunuzda ilgili mesaj alıcıdan da silinmiş olacak. Gönderdiğiniz bir mesajı gönderim anından itibaren ilk 10 dakika içerisinde silebileceğinizi unutmayın. Bu nedenle bir arkadaşınıza yanlışlıkla mesaj gönderdiyseniz elinizi çabuk tutmanız ve mesajı derhal silmeniz önem teşkil ediyor.

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