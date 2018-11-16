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İnternet hızı oyun oynarken, telefona bir uygulama indirirken, video izlerken veya yükleme yaparken oldukça önemli bir unsurdur. Düşük ağ hızı, telefonda internet üzerinden yapacağınız eylemlerin yavaş ilerlemesine sebep olur. Yapacağınız bir eyleme başlamadan önce iOS cihazınızdan ağ hızını takip edebilirsiniz.

iOS: Ağ Hızını Takip Etme

Ağ hızını takip etmek için iOS cihazınızın kendine ait bir özelliği yoktur. Bu yüzden uygulama mağazası App Store’dan indirmeniz gereken Speed Test isimli uygulama ağ hızını takip etmenizi sağlayacak.

Speed Test isimli uygulamayı iOS cihazınıza yükleyin ve uygulama yüklendikten sonra uygulamayı açın. Uygulama ana ekranı açıldığında internet hızını ölçmek için hazırda olan bir Başlat butonu yer alacaktır. Başlat butonuna tıklayarak ağ hızını ölçmeye başlayabilirsiniz.

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Ağ hızını takip etme işlemi Speed Test uygulaması tarafından tamamlandığında, ağın, ne kadar hızda olduğunu, indirmeyi ve yüklemeyi hangi hızda yaptığını ve pingi görüntüleyebilirsiniz.

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Ağ bağlantınızın hızı derecelendirilir. Bu uygulama 52.5 Mbps’e kadar ölçüm yapabilir. İnternet hızınız yavaşsa kırmızı renk ve sarı renk arasında, internet hızı orta derecede ise sarı renk ve yeşil renk arasında, iyi derecede ise yeşil ve mavi renk arasında, çizelgede gösterilir.

iOS: Ağ Hızını Takip Etme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!