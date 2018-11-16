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Motorola One Power Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. Bu ayın ilk günlerinde Motorola One Power akıllı telefon Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonunu çalıştırır şekilde popüler benchmark uygulamalarında boy göstermişti. Duruma bakılırsa cihaz güncellemeyi almaya başladı.

Motorola One Power Android 9 Pie Güncellemesi

OTA yoluyla akıllı telefonlara ulaşan güncelleme tüm cihazlara aynı anda gönderilmediği için kullanıcıların biraz sabretmeleri gerekebilir. Güncelleme ile birlikte akıllı telefona yeni navigasyon özellikleri, elden geçirilen arayüz, yeni bölünmüş ekran modu, yeniden tasarlanan Quick Settings menüsü kazandırılacak. Pil ömrü konusunda da iyileştirmeler gerçekleştirildiği ifade edilmekte.

Güncelleme kamera performansını da iyileştiriyor. Yeni panorama özelliği ve düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü kalitesi söz konusu. Dual SIM Dual VoLTE özelliği de çift SIM sahibi kullanıcılar için önemli.

156 x 76 x 8.4 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığındaki One Power’ın 6.2 inç genişlikli LTPS IPS LCD ekranı 2246 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran versiyonu belirtilmeyen Corning Gorilla Glass kaplaması ile çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Cihaza güç veren 14 nm üretim teknolojili Snapdragon 636 yongasetinde sekiz adet 1.8 GHz Kryo 260 işlemci çekirdeği ile Adreno 509 GPU’su mevcut.

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3 GB / 4 GB / 6 GB RAM, 32 GB / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartları destekleyen hafıza kartı yuvası, arka yüzde 16 MP + 5 MP çözünürlükte çift kamera yapılandırması, ön yüzde 12 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 5000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

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