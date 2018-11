REKLAMLAR

Windows 10 işletim sistemli PC’lere Android cihaz bağlandığında karşılaşılabilen MTP USB aygıtı sürücüsü sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Windows 7 hayli sorunsuz bir işletim sistemi versiyonuydu. Sonrasında hayatımıza giren Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10’da çeşitli sıkıntılar yaşadık.

Son dönemlerde Android işletim sistemli akıllı telefon ve tablet kullanıcıları cihazlarını MTP modunda Windows 10’lu PC’lerine bağladıklarında çeşitli MTP USB aygıtı sürücüsü hatalarıyla karşılaştıklarını ifade ediyor. Bu sorunu yaşıyorsanız ilk etapta akıllı telefon / tabletinizi farklı bir USB portuna bağlamayı deneyebilir, Windows PC’nizi yeniden başlatabilir ve farklı bir USB kablosu ile deneme yapabilirsiniz. Sonuç alamıyorsanız aşağıdaki ele aldığımız yöntemden yararlanmalısınız.

Windows 10: MTP USB Aygıtı Sürücüsü Sorunu ve Çözümü

Klavyenizden Windows + R tuş kombinasyonunu kullanın.

Açılan penceredeki kutucuğa %systemroot%\INF yazın ve Enter’a basın.

Sağ üstteki arama kutucuğuna wpdmtp.inf yazın.

Dosyayı bulduğunuzda üzerine sağ tıklayın ve Install seçeneğini kullanın. Yes seçeneğiyle devam edin.

MTP USB sürücüsünü yüklemek için klavyenizden Windows + R tuş kombinasyonunu kullanın. Açılan penceredeki kutucuğa devmgmt.msc yazın. Aygıt Yöneticisi açılacaktır.

Akıllı telefonunuzun USB kablosuyla PC’ye bağlı olduğundan emin olun.

Portable devices seçeneğini genişletin. Cihazınızı burada göremiyorsanız Other devices bölümüne göz atın.

Cihazın üzerine sağ tıklayın ve Update driver seçeneğini kullanın.

Browse my computer for driver software ile devam edin.

Let me pick from a list of available drivers on my computer seçeneğine tıklayın.

Listeden MTP USB Device‘ı seçin Next seçeneğiyle ilerleyin.

Eğer Windows 10 işletim sisteminin N ya da KN sürümünü kullanıyorsanız Media Feature Pack’i yüklemek sorununuzu çözebilirsiniz. Bu bağlantıya erişin ve Microsoft-Windows-MediaFeaturePack-OOB-Package_x64.msu ya da Microsoft-Windows-MediaFeaturePack-OOB-Package.msu dosyasını indirip çift tıklayarak yükleyin.

