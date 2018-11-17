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Rastgele bir insan hakkında bilgiye sahip olmak söz konusu olduğunda Facebook’dan daha fazlasını bilen hiç kimse yoktur. Çevrimiçi alışkanlıklarınızdan alınan her bilgi parçası daha fazla gelir getiren daha iyi reklam hedeflemesi için kullanılır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin web sitesinde yayınlanan yeni bir patent şirketin zaten sahip olduğu verilerle yetinemediğini kanıtlanıyor,

Facebook Kiminle Yaşadığınızı Öğrenecek

Çevrimiçi bir sistem, kullanıcının görüntü verilerini, örn. Profil fotoğraflarını, kullanıcı tarafından gönderilen fotoğrafları ve kullanıcıyla sosyal olarak bağlantılı diğer kullanıcıların gönderdiği fotoğrafları temel alıyor ve kullanıcının hanehalkı ve demografik kompozisyonu gibi ev içi özelliklerini öğreniyor. Kullanıcının profilindeki veriler kişilerle arasındaki ilişkileri gösteriyor.

Facebook etkileşimde bulunduğunuz bireyler arasındaki parçaları birleştirmek için “derin öğrenme teknikleri”nin nasıl kullanılacağını çözmüş. Bu sistem “kullanıcıya ve kullanıcının hanehalkına geliştirilmiş ve hedeflenmiş içerik sunma” amacına hizmet ediyor. Tüm bunların içindeki anahtar kelime “hane”. Facebook zaten aile üyelerimizin kim olduğunu biliyor ve muhtemelen evli çiftlerin birlikte yaşadığını anlayabiliyor.

REKLAMLAR

Belirli bir fast food zincirindeki reklamları tüm gün gördükten sonra evinize döndüğünüzü ve oda arkadaşlarınıza fast food’ isteyip istemediklerini sorduğunuzu hayal edin. Ya da birlikte alışveriş yaparken, çamaşır deterjanı X’e gitmeyi hedeflediğinizi düşünün. “Hedeflenen içerik” basit ürün reklamlarının da ötesine geçebilir. Ancak en çok insanların farklı konulardaki fikirlerini yönlendirmek ve sponsorlu haber bültenleri yoluyla hane halkında genel bir etki yaratmak için kullanılacak.

Patent Mayıs ayında yayımlandı ve dün ortaya çıktı ancak bu, Facebook’un hedeflenmiş reklamlar sunmak için patentte açıklanan metodolojiyi muhtemelen halihazırda kullanmakta olduğu anlamına geliyor. Bu noktada, sosyal ağın kullanıcıları artık verilerinin alındığı bu ve benzer yöntemlere büyük oranda duyarsızlaşmış durumda.

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