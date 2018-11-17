Facebook Tespit Ettiği 1,5 Milyar Hesabı Sildi

REKLAMLAR

Bu yılın nisan ve eylül ayları arasında Facebook, ağından yaklaşık 1,5 milyar sahte hesap sildi ve 2,1 milyar adet spam mesajı kaldırdı.

Facebook 1,5 Milyar Sahte Hesap Sildi

Facebook, Topluluk Standartları Raporunda şaşırtıcı rakamlar paylaştı. Rapor, Facebook’un yetişkin içerik, nefret söylemi, terörist propaganda, şiddet ve grafik içerik ve sahte hesaplar gibi konuları nasıl ele aldığını detaylıca anlatıyor.

Facebook’a göre birçok sahte hesap siber saldırıların doğrudan bir sonucu. Sosyal ağ sitesi, ağdaki insanların rapor vermesinden önce bile, ihlal içeriklerinin tanınmasında ve önlenmesinde çok daha iyi hale gelmiş durumda. Facebook raporuna göre, ihlal edilen içeriğin %95,9’u bildirilmeden önce ele alınmış.

REKLAMLAR

Facebook özellikle sahte haber propagandasıyla ilgili sürekli incelemeler yapıyor. Ayrıca son bir güvenlik ihlali nedeniyle küle uğrayan 50 milyon hesap ile ilgili henüz yeterli bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Facebook’un güvenlik önlemlerini hayli iyileştirdiği açıkça görülebiliyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum