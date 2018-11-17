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Huawei, 2020’ye geldiğinde küresel akıllı telefon lideri olacağından oldukça emin. Ancak bu güven hiç de hafife alınacak gibi değil. Çinli şirket Apple’ı dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon satıcısı haline getirdi.

Huawei Apple’dan Sonra Samsung’u Geçme Peşinde

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Huawei’in tüketici bölümünün CEO’su Richard Yu, özel bir röportajda CNBC’ye verdiği demeçte, şirketin şimdiki hedeflerini daha da yükselttiğini belirtti. Gelecek yıl, cep telefonu üreticisi aradaki boşluğu kapatmayı umuyor. Öyle ki Samsung’a yakın bir yerde olmayı ve hatta Güney Koreli cep telefonu üreticisini geride bırakmayı hedefliyor.

Samsung, 5G akıllı telefon ve katlanabilir bir telefon da dahil olmak üzere pek çok “dünyanın ilk” teknolojisine kendini adamış durumda ve dolayısıyla “dünyanın en büyük” tacını almak için elinden geleni ardına koymuyor. Samsung’un aksine Huawei, Richard Yu’ya göre “sıra dışı” bir akıllı telefon şirketi.

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Huawei akıllı telefon arenasında iddialı bir oyuncu ve güç olmaya devam ediyor. Bu yüzden şirketin hedefine ulaşması halinde kimsenin şaşırmayacağını düşünüyoruz. Bu arada Huawei akıllı telefonu kullanma biçimimizi değiştirecek önemli bir teknoloji olan AI’ı (yapay zeka) büyük ölçüde temel alan birkaç yenilikçi ürün çıkarmayı planlıyor.

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