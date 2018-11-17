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Yeni 2018 Apple iPad Pro modellerinden birine sahipseniz bu haber ilginizi çekebilir. Yeni iPad Pro’da 11 inçlik model 799 dolardan başlıyor ve 12,9 inçlik versiyon 999 dolar ve üstü olarak fiyatlandırılıyor. Mobil cihazlarınızı kılıfla kullanmaktan hoşlanmasanız bile, iPad Pro’nun ne kadar kolay eğildiğini izledikten sonra bir tane satın almak isteyebilirsiniz.

Yeni Apple iPad Pro Çok Kolay Bükülüyor!

iPad Pro akıllara zarar şekilde kolay bükülüyor. JerryRigEverything tarafından paylaşılan bir video bunu açık şekilde ortaya koyuyor. Hatta cihazın yanında satılan 129 dolarlık ikinci nesil Apple Pencil aksesuarı da kolayca eğiliyor. En belirgin çözüm tableti veya kalemi bükmemek.

Ancak, yeni tabletlerini bir sırt çantasına koyan bazı iPad Pro sahipleri tarafından yapılan şikayetlerde cihazlarında fark edilebilir bir bükülme olduğunundan bahsediliyor. Diğerleri ise yeni iPad Pro modellerinin gövdenin dışına doğru eğildiğini iddia ediyorlar.

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Aslında tabletler akıllı telefonlara göre bükülmeye karşı çok daha savunmasızdır. Bu yüzden iPhone 6’lar normalden kolay şekilde bükülmeye başladığında herkes çıldırmıştı. Muhtemelen yeni iPad Pro’nuz için bir çanta satın almalısınız. Ayrıca Apple’ın Akıllı Klavye Kılıfı’nın bile iPad Pro’yu bükülmekten korumak için yeterli olmayacağını tahmin etmek zor değil.

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