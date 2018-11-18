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Android‘li akıllı telefonlarda Google Chrome bildirimlerini devre dışı bırakmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Google, Chrome web tarayıcısının masaüstü versiyonunda yer alan bildirim özelliğini mobil uygulamanın 42. versiyonu ile birlikte Android’li akıllı telefonlara da kazandırmış oldu. Bu, birkaç yıl önce gerçekleşmişti. Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ve çeşitli haber siteleri size Google Chrome aracılığıyla bildirim gönderebiliyor. Bu, şüphesiz kullanışlı olabiliyor.

Örneğin sevdiğiniz futbol takımı gol attığında haberdar olabiliyorsunuz. Tabii yalnızca küçük bir bilgi için ziyaret ettiğiniz web sitelerinin de size bildirim gönderme talepleri olabiliyor. Bu durumdan usandıysanız ve Chrome’un bildirim özelliğini devre dışı bırakmak istiyorsanız aşağıdaki adımları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

Android: Chrome Bildirimlerini Devre Dışı Bırakmak

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki Google Chrome uygulamasını açın.

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Arayüzde sağ üst kısımda yer alan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun.

Açılan menüdeki Settings seçeneğine gidin. Uygulama ayarlarının yer aldığı bölüm karşınıza gelecektir.

Site settings > Notifications yolunu izleyin.

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Burada bildirim göndermesine onay verdiğiniz internet sitelerinin listesi bulunmakta. Biz bu özellikten hoşlanmıyoruz, o nedenle yalnızca Facebook’a müsaade etmişiz.

Google Chrome’daki tüm web sitesi bildirimlerini devre dışı bırakmak için üst kısımda, Notifications seçeneğinin anahtarını kapalı duruma getirmeniz yeterli olacaktır.

Dilerseniz daha önceden izin verdiğiniz bir internet sitesinin bildirimlerini de üzerine dokunup Block‘u seçerek sonlandırabilirsiniz.

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