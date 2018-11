in

Android ve iOS‘li akıllı telefonlardaki Instagram’da Harcanılan Zamanı Öğrenmek için yararlanılabilecek yeni özelliği ele alıyoruz. Popüler sosyal ağ sitelerinden Instagram birkaç ay önce kullanıcıların uygulamada harcadıkları zamanı takip edebilmelerini sağlayan yeni özelliğin hayata geçirileceğini açıklamıştı. Activity olarak adlandırılan bu yeni özellik sosyal ağ sitesinin Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu uygulamasına nihayet dahil edildi. Instagram’da geçirdiğiniz zamanı öğrenebilmek için öncelikle akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını son versiyona güncellemeniz lazım.

Android ve iOS: Instagram’da Harcanılan Zamanı Öğrenmek

Akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını açın ve Profile sekmesine gidin. Sağ üst kısımda yer alan, üç adet yatay çizgili simgeye sahip olan butona dokunun ve açılan menüdeki Your Activity seçeneğine girin. Uygulamayı güncellemenize rağmen bu seçeneği göremiyorsanız özellik sizin hesabınız için aktive edilmemiş olabilir, birkaç gün beklemeniz gerekebilir.

Your Activity menüsü açıldığında uygulamada her gün ortalama ne kadar zaman geçirdiğinizi görebileceksiniz. Arayüzdeki her bir çubuk farklı günleri temsil ediyor. Bir çubuğun üzerine dokunduğunuzda o gün Instagram’da ne kadar süre gezindiğinizi öğrenebiliyorsunuz.

Instagram’da harcadığınız zamanı sınırlandırmak istiyorsanız aktivite grafiğinin altında bulunan Set Daily Reminder seçeneğine dokunun. Instagram’ı ne kadar süre kullanmak istiyorsanız ayarlayın ve süreyi belirledikten sonra Set Reminder butonuna dokunun.

Aynı ekrandan bildirim ayarlarını da kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Instagram’da hatırlatıcı ayarladıysanız ve o gün belirlediğiniz süre boyunca Instagram’ı kullandıysanız ekrana bir uyarı gelecektir. Dilerseniz bu uyarıyı kapatarak uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz, bu noktada herhangi bir zorlama söz konusu değil.

