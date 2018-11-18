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Huawei, P Smart (2019) için FCC sertifikasyonu başvurusunda bulundu ve belgeler, akıllı telefonun bazı özelliklerini açıkladı. En önemlisi pil kapasitesi. Yeni modeldeki 3,320mAh pil hücresi mevcut P Smart’un 3.000 mAh kapasitesine göre belirgin bir artışa işaret etmekte.

Huawei P Smart (2019) Özellikleri Ortaya Çıktı

Sertifikasyonda POT-LX3 adıyla yola çıkılmış ve telefonun SIM kart sayısına ve dahili depolama miktarına bağlı olarak en az 4 versiyonda bulunacak. Tek ve çift SIM modelleri mevcut olacak ve içlerinde 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri bulunacak. Her durumda cihazda 3 GB RAM olacak.

Özellikler dışında dokümanlar arasında gezinildiğinde (sayfalar ve gerekli test verileri) telefonun boyutları ile ilgili şemalar bulunabiliyor. Cihazın ölçüsü 155.2 x 73.4 mm. Arkada çift kamera var gibi görünüyor, önde ise tek lens mevcut ve su damlası tarzı bir çentik içinde yer alıyor. Yani şimdiki P Smart+’ın aksine çift özçekim kamerası olmayacak.

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Teknik özelliklerin geri kalanı için resmi duyuruya kadar beklememiz gerekecek ya da en azından bir sonraki sızıntıya kadar. Huawei P Smart (2019) uygun bir fiyatlandırma ile oldukça ilgi çekici bir cihaz olacak. Bilindiği üzere P Smart serileri şimdiye kadar pahalı olmamıştı. Ancak yeni modelde su damlası çentik kullanılıyor.

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