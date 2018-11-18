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LG G7 One Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG’nin üst düzey akıllı telefon modeli G7 One Kanada’da Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonu güncellemesini almaya başladı. 800 MB’ın üzerinde bir boyuta sahip olan güncelleme yeni Android versiyonunun yanı sıra Kasım ayı Android güvenlik yamalarını da getiriyor. Kamera fonksiyonuna yönelik iyileştirmeler de yapılmış.

LG G7 One Android 9.0 Pie Güncellemesi

Bilindiği gibi LG G7 One akıllı telefon Android One projesinin bir parçası ve stock Android versiyonunu taşıdığı için majör Android versiyonu güncellemelerini birçok akıllı telefon modeline kıyasla daha çabuk alabiliyor.

Android’in özelleştirilmiş bir versiyonunu taşıyan bir diğer üst düzey LG modeli G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi hala geliştirilme aşamasında.

Resmi duyurusu Ağustos ayında gerçekleştirilen ve geçtiğimiz ay kullanıcılarla buluşturulan LG G7 One 153.2 x 71.9 x 7.9 mm boyutlarında ve 156 gram ağırlığında. Cihazın 6.1 inç genişlikli IPS LCD ekranı 3120 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Akıllı telefona Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 835 yongaseti güç veriyor. Bu yongaseti dört adet 2.35 GHz Kryo, dört adet 1.9 GHz Kryo işlemci çekirdeği ile Adreno 540 GPU’suna ev sahipliği yapıyor.

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4 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.6 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içermekte. Akıllı telefonun kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıktığını hatırlatalım.

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