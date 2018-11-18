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Samsung Galaxy Akıllı Telefonlar İçin Stock ROM İndirmek üzere kullanabileceğiniz başarılı bir yazılımı tanıyacağız. Samsung akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamış; çeşitli custom ROM, kernel ve yamaları denemiş olabilirsiniz. Bu denemelerinizde sorun yaşadığınızda cihazınızı stock firmware’e geri döndürmek isteyebilirsiniz.

SamFirm isimli kullanışlı yazılım Samsung Galaxy akıllı telefonlar için stock ROM dosyalarını doğrudan Samsung sunucularından indirebiliyor. Tabii dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Samsung Galaxy Akıllı Telefonlar İçin Stock ROM İndirmek

Öncelikle akıllı telefonunuzun modeliyle ve bölge kodunu ifade eden CSC koduyla uyumlu dosyayı indirmeniz önem teşkil ediyor. Bu bilgilere sahip değilseniz akıllı telefonunuza Google Play uygulama mağazasından indirebileceğiniz Phone INFO ★Samsung★ uygulamasından yararlanabilirsiniz.

SamFirm yazılımını buradan ya da bu bağlantıdan PC’nize indirin.

Sorunsuz bir internet bağlantısına sahip olduğunuzdan emin olun.

SamFirm_v0.3.6.zip dosyasını masaüstünüze genişletin.

Genişletme yaptığınız klasöre gidin ve SamFirm.exe dosyasına çift tıklayın.

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SamFirm yazılımı Microsoft .NET Framework kütüphanesine ihtiyaç duyuyor, sisteminizde yüklü değilse kurmanız talep ediliyor.

SamFirm yazılımını çalıştırdığınızda bu arayüzle karşılaşıyorsunuz.

Model kutucuğuna cihazınızın modelini yazın. Bizdeki cihaz Galaxy S7 Edge SM-G935F idi.

Region kutucuğuna cihazınızın CSC kodunu yazın.

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Auto kutucuğunu işaretleyin.

Check Update butonuna tıklayın.

Uygun firmware dosyasının bilgileri arayüzde belirecektir.

Download butonuna tıklayın.

Dosyayı indirmek istediğiniz dizini seçin.

İndirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

İndirme işlemi tamamlandığında bir ZIP paketi elde etmiş olacaksınız.

İndirdiğiniz arşiv dosyasını genişletin.

.tar.md5 uzantılı dosya olacak. Yeni Samsung akıllı telefonlar için dört parçalı dosya düzeni söz konusu. Flash’lama işlemini Odin yazılımı ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.

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