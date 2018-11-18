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Xiaomi Mi A2 Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Mi A2 modeli akıllı telefonu Android Pie işletim sistemi güncellemesini almaya başladı. Güncellemenin stabil olan bu versiyonu cihaza yeni navigasyon jestleri, adaptif pil ve parlaklık gibi Android Pie yeniliklerini kazandırıyor. Aynı zamanda 5 Kasım tarihli Android güvenlik yamalarını da getiriyor.

Xiaomi Mi A2 Android 9.0 Pie Güncellemesi

Güncellemenin dağıtımı ilk etapta Hindistan’da başlamış görünüyor. Brezilya ve İspanya gibi ülkelerde henüz yayınlanmadığı ifade ediliyor. Global dağıtımın kısa süre içerisinde başlatılması beklenmekte.

Güncelleme paketinin boyutu 1 GB’ın üzerinde, o nedenle indirme işleminin hücresel veri paketi yerine WiFi ağı üzerinden yapılması tavsiye ediliyor. Güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı için kullanıcıların biraz sabretmeleri gerekecek.

Bu arada Mi A2 Lite akıllı telefon için beta test programı da birkaç gün önce başlatıldı. Mi A1 modelinde henüz bir gelişme yok.

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Bu yaz kullanıcılarla buluşturulan Xiaomi Mi A2 akıllı telefon 158.7 x 75.4 x 7.3 mm boyutlarında ve 166 gram ağırlığında. Cihazın 5.99 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2160 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ürüne Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 660 yongaseti güç veriyor.

4 GB / 6 GB RAM, 32 GB / 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 20 MP + 12 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor.

Android One programında yer alan akıllı telefonun kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıktığını hatırlatalım.

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