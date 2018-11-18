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Günümüzün akıllı telefonlarındaki hareketli mekanik parçalarla ilgili bir numaralı sorun uzun ömürlülük. Bu nedenle OEM’ler, ürünlerini piyasaya sürmeden önce doğru bir şekilde test ettiklerini garanti etmek istiyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Kızağı Oldukça Dayanıklı Çıktı

Örneğin Xiaomi Mi Mix 3’ün kızak mekanizması için en az 300,000 kaydırmaya kadar dayanacağı vaat ediliyordu. Ancak Çin medyasından bağımsız bir test kaynağından gelen yeni bilgilere göre aslında Mi Mix 3’ün bundan daha ileri gidebileceği söyleniyor; hem de 2 kat daha ileri.

Digital Tail, Weibo hesabı üzerinde Mi Mix 3’deki mekanik kaydırıcının 600,000 kez yukarı ve aşağı gittiğini yaptıkları test ile kanıtlamış. Özel bir makineye bağlı olan bir adet Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonunu gösteren bir video bu teste işaret ediyor.

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Xiaomi’nin söz konusu açıklama sırasında iddia ettiğinin tam iki katı. Kaydırıcının test bittikten sonra bile mükemmel şekilde çalışması ise oldukça etkileyici. Xiaomi Mi Mix 3’deki kaydırıcı mekanizma kullanıcısını muhtemelen en az 4-5 yıl hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

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