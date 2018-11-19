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Matematik sorusu çözerken yardım lazım olduğunda akıllı telefonunuza indirilebilir en iyi dörtmatematik uygulaması sayesinde daha fonksiyonel bir şekilde sorularınızı çözebilirsiniz. Bu listemizde size bahsedeceğimiz uygulamaları kullanarak formüllere daha kolay erişebilir hem de formüllere her zaman göz atabilirsiniz.

Android: En İyi Dört Matematik Uygulaması

1- MalMath: Adım Adım Çözücü

MalMath, Android cihazınıza indirebileceğiniz ücretsiz bir matematik sorusu çözüm uygulamasıdır. Uygulama, size, soru çözümü yaparken formülleri ve çözümleri gösterir. Uygulamanın bir diğer güzel yanı ise çevrimdışı da kullanılabilmesidir. Özellikle de sınav zamanında bu uygulamaya sürekli göz atarak formüllerin aklınızda kalmasını sağlayabilirsiniz.

2- MyScript Calculator

MyScript Calculator isimli uygulama Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir matematik uygulamasıdır. Uygulamaya, çözmek istediğiniz soruları yazabilir ve uygulamanın sonuca ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Uygulama, temel işlemler, logaritma, trigonometri ve sabit sayılar işlemlerini yapabilir.

3- PhotoMath

PhotoMath, kitapta veya defterde yazılı olan matematik sorularının fotoğrafını çeker ve saniyeler içerisinde soruyu çözüme ulaştırır. Uygulama, türev, integral, temel işlemler, logaritma, denklemler ve trigonometri sorularını çözebilir. PhotoMath, el yazısı tanıma özelliğiyle de kullanıcılarının el yazısıyla yazdığı matematik sorularını da algılar.

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4- All Math Formula

All Math Formula, 1000’den fazla matematik formülünü kapsar ve bunu kullanıcılarıyla paylaşır. Geometriyi de kapsayan bu uygulama en gelişmiş matematik formülü uygulamasıdır. Bu uygulamaya sürekli göz atarak matematik formüllerini aklınızda tutabilir, sorunu çözümü esnasında da bu formüllere uygulamayı açarak ulaşabilirsiniz.

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