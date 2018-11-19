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Google Play Store, Android işletim sistemli cihazların uygulama mağazasıdır. Bu uygulama mağazasında uygulama geliştiricileri tarafından farklı kategorilerde yüzlerce uygulamalar yer alır. Google Play Store’da yer alan uygulamalardan indirmek istediğiniz uygulamayı uygulamanın kategorisine göre uygulama ana ekranında yer alan kategorilerden bulabilir ya da uygulamanın adını arama çubuğuna yazarak bulabilirsiniz. Arama çubuğunda bir süre sonra, arattığınız uygulamaların isimleri çoğalabilir. Arama çubuğunda çoğalan uygulama isimleri, arama sonuçlarını temizlemek için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Google Play Store’da Arama Geçmişini Temizleme

Google Play Store’da arama geçmişini temizlemek için cihazınızın uygulamalar menüsünden Google Play Store’u açın. Uygulama mağazası açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki, arama çubuğunun yanındaki, üst üste bulunan üç çizgi simgesine tıklayın. Ekranın sol tarafından açılan pencerede Ayarlar seçeneğine dokunun. Ayarlar seçeneğinde, Google Play Store için çeşitli ayarlar yapabileceğiniz başlıklar göreceksiniz. Bu başlıklar içinden Genel başlığının altındaki Arama Geçmişini Temizle butonuna tıklayın. Böylece Google Play Store arama geçmişiniz temizlenecektir. Arama çubuğunu kullanarak yaptığınız uygulama aramalarından sonra bu işlemi tekrar uygulayarak arama geçmişindeki uygulama isimlerinin çoğalmasının önüne geçebilirsiniz. Bu işlemi uygulamanız veya uygulamamanız Google Play Store’a herhangi bir zarar vermeyecektir.

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Android: Google Play Store’da Arama Geçmişini Temizleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!