REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda silinen WhatsApp mesajlarını okumak için kullanılabilecek bir yöntemden bahsedeceğiz. Söz konusu anlık mesajlaşma olduğunda akıllara gelen ilk mobil uygulama şüphesiz WhatsApp oluyor. Android uyumlu WhatsApp’ta kullanıcıların beğenisine sunulan çok sayıda özellik mevcut.

Bilindiği gibi WhatsApp’ta gönderilen mesajı silme özelliği bulunmakta. Bir kullanıcı gönderdiği mesajı sildiğinde mesaj her iki tarafta da siliniyor. Android’de bildirim yönetimi – kaydı için kullanılabilen bir uygulama bildirimleri kayıt altına aldığı için arkadaşınızın size gönderip sildiği mesajları da kaydetmiş oluyor. Bu sayede silinen WhatsApp mesajlarını okumak mümkün hale geliyor. Tabii bu avantajdan yalnızca bildirim yönetimi – kaydı işlevini taşıyan uygulamayı yükledikten sonraki mesajlar için yararlanabiliyorsunuz. Önceki mesajlar için yapabilecek bir şey yok.

Android: Silinen WhatsApp Mesajlarını Okumak

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Notisave uygulamasını yükleyin. Ücretsiz olan araç Android 5.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran akıllı telefonlarla uyumlu.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. İlk olarak cihazdaki kurulu uygulamalar taranacak. Sonraki aşamada bildirimlere erişim izni istenecektir. Allow seçeneğine dokunarak onay verin.

REKLAMLAR

Uygulama ayarlarına gidip Passcode‘u etkinleştirin. Bu, meraklı gözlerin bildirimlerinize haberiniz olmadan erişme ihtimalinin önüne geçmenizi sağlayacak.

REKLAMLAR

İşlem bu kadar basit! Notisave uygulaması cihazdaki bildirimleri kaydedecek. WhatsApp’ta size gelen bir mesaj silindiyse ve bu mesajı okumak istiyorsanız Notisave’i açıp silinen mesajı okuyabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.