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Instagram uygulaması akıllı telefon kullanıcılarının birçoğunun uygulama listesinde yer almakta ve neredeyse her gün kullanılmakta olan, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabilen bir sosyal medya uygulamasıdır. Instagram’a sürekli girme ihtiyacı hisseden ve telefonunda geçirdiği zamanın çoğunu Instagram’da geçiren kullanıcılar, bu uygulamanın getirdiği yeni özellikle Instagram’da ne kadar zaman geçirdiğini haftalık ve günlük olarak görebilir, kendisine zaman kısıtı koyabilir.

Android ve iOS: Instagram’da Etkinlik Süresini Takip Etme

Instagram uygulamasında etkinlik süresini takip etmek için uygulamanın son sürümüne ihtiyacınız vardır. Uygulamanız eğer güncel değilse telefonunuzun uygulama mağazasından uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

Uygulamanın güncel olduğundan emin olduktan sonra Instagram’a girin ve uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde yer alan profil butonuna dokunun. Profiliniz ekrana geldikten sonra profil ekranının sağ üst tarafındaki üç çizgiye dokunun, Ayarlar‘a gidin. Ayarlar ekranında uygulama içi ve hesabınızla alakalı tüm ayarları ve kontrolleri yapabilirsiniz.

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Hareketler ekranında, Instagram uygulamasında günde kaç saat geçirdiğiniz, haftada ve günde, uygulamada geçirdiğiniz süre hesaplanarak ortalama olarak uygulamaya ne kadar vakit ayırdığınızı görüntüleyebilirsiniz. Eğer Instagram’a sürekli girmekten şikayetçiyseniz Instagram bu durumu sizin için kontrol edebilir. Instagram’ın size, uygulamayı kullanım zamanınıza göre uygulamayı uzun süre kullandığınızın bildirimini yollamasını istiyorsanız Günlük Hatırlatma Ayarla‘ya tıklayın ve Instagram’ın, size uygulama kullanım süresini ne kadar süre olunca hatırlatmasını belirleyin.

Android ve iOS: Instagram’da Etkinlik Süresini Takip Etme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!