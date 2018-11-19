Android ve iOS: Instagram’da Popüler Olmak İçin Beş İpucu

REKLAMLAR

Instagram’da popülaritenizi artırarak markalardan işbirlikleri ve sponsorlu içerik teklifleri alabilir, Instagram hesabınız üzerinden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Instagram’da popüler olmak için ne gibi yollar izleyeceğinizi bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Instagram’da Popüler Olmak İçin Beş İpucu

1- Profil Gizliliğini Kaldırın

Profilinizin gizli olması, sadece, sizi takip eden kullanıcılara erişmenize neden olur. Instagram’da popülaritenizi artırmak için ilk olarak daha fazla kullanıcıya erişmelisiniz. Profiliniz gizliyse, Instagram uygulamasına girin ve uygulama ana ekranının sağ alt tarafındaki profil butonuna tıklayın. Profil ekranı açıldıktan sonra ekranın sağ üst tarafındaki üç çizgiye tıklayarak Ayarlar‘a gidin. Ayarların listelendiği ekranda Hesap Gizliliği‘ne tıklayarak buradaki butonu devre dışı bırakın.

REKLAMLAR

2- Instagram Profilinizi Düzenleyin

Instagram profilinizin biyografisini, varsa internet sitenizi Profilinizi Düzenle butonuna tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Instagram profilinizde öne çıkan hikayeler özelliğini kullanarak da profilinize güzel bir görünüm katabilirsiniz.

3- Paylaştığınız Fotoğrafları Düzenleyin

Instagram’da paylaşacağınız fotoğraflara çok önem vermeniz gerekir. Kullanıcıların dikkatini çekmek için Instagram’da belirli saat aralıklarında fotoğraf paylaşımı yapmaya özen gösterin. Fotoğraflarınızın karanlık tonda değil daha çok parlak olmasını sağlayın. Fotoğraflarınızı net olarak çekin. Fotoğrafta vermek istediğiniz mesaj, göstermek istediğiniz nesneyi ön plana çıkartın.

Fotoğraflarınıza parlaklık kazandırmak için sizin için hazırladığımız Karanlık Fotoğrafı Aydınlatma başlıklı rehberimizi okuyun.

REKLAMLAR

4- Hikayeler Paylaşın

Instagram’da hikaye paylaşmak kullanıcıların sizi takip etmesi için bir diğer faktör olabilir. Günlük olarak ilginç hikayeler paylaşın ya da paylaşacağınız hikayeleri yazı stilleriyle, renklerle veya GIF’lerle ilginç hale getirin.

5- Fotoğraflarınıza Doğru Hashtag’ler Ekleyin

Instagram’da paylaşacağınız gönderileri paylaşmadan önce açıklama kısmına Hashtag ekleyerek gönderinin ve profilinizin daha fazla kişinin karşısına çıkmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin fotoğrafınız bir doğada çekildiyse bunu ” #ağaç #orman #doğa ” gibi etiketlerle paylaşabilirsiniz.

Instagram’da Popüler Olmak İçin Beş İpucu hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!