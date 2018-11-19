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Android veya iOS işletim sistemli bir akıllı telefona F klavye yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Her ne kadar kullanmakta olduğumuz PC ve mobil cihazlarda varsayılan olarak sunulmasa da F klavye Türkçe dilinde hızlı şekilde yazılabilmesi adına özel olarak geliştirilmiş bir çözüm. Ne yazık ki birçoğumuz Q klavye düzenine adapte olmuş durumdayız. Ancak yıllardır F klavye ile çalışan mutlu bir kitle de var.

Siz de F klavye kullanıyorsanız ve Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda da F klavyeye geçmek istiyorsanız ele alacağımız aşamaları izleyebilirsiniz.

Android ve iOS: Telefona F Klavye Yüklemek

Android‘li akıllı telefonunuza öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget üzerinden Gboard – Google Klavye uygulamasını yükleyin.

Kurulumun ardından cihazınızda Ayarlar – Dil ve Klavye menüsüne gidin ve Gboard’u varsayılan klavye uygulaması olarak ayarlayın. Web tarayıcısı gibi bir uygulama açın ve klavyenin ekranda belirmesini sağlayın.

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Alt kısımda / simgesini barındıran tuşun üzerine basılı tutun. Ekranda beliren dişli çark simgeli butona dokunun.

Karşınıza gelen Ayarlar menüsünde üst kısımdaki Diller seçeneğine dokunun.

Alt kısımdaki Klavye Ekle butonuna dokunun.

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Türkçe (Türkiye) seçeneği ile devam edin.

Ekranda üst kısımda Türkçe klavye seçenekleri belirecektir. Sağa doğru kaydırma yapın.

Türkçe-F‘i seçin. Alttaki Bitti butonuna dokunun. Türkçe F klavye etkinleştirilecektir.

iOS işletim sisteminde üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç yok. İşletim sisteminde Türkçe F klavye mevcut, yalnızca etkinleştirilmesi gerekiyor.

iPhone’da Ayarlar menüsüne gidin ve Genel‘e erişin. Klavye bölümüne girin. Yeni klavye ekle seçeneğine dokunun ve Türkçe-F‘i seçin.

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