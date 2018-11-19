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iOS cihazlarda yaşanan pil sorunları sizi bu konuda tedirgin halde bırakabilir. Hızlı şarj tüketiminden rahatsızsanız ve telefonunuzu gün içerisinde birkaç kez şarja takmak durumunda kalıyorsanız pilinizin sağlığı konusunda bilgi almak sizin için en doğru adım olabilir. Pilinizin sağlık durumunu öğrendikten sonra iOS cihazınızın bataryasını değiştirebilir ya da bataryayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

iOS 12: Pilin Kapasitesini ve Yeterliliğini Öğrenme

iOS 12’ye güncellenmiş cihazınızda pilin kapasitesini ve yeterliliğini öğrenme işlemi için ilk olarak telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin. Ayarlar bölümünde listelenen seçeneklerden Pil’e dokunun. Pil ekranında telefonunuzun son 24 saatte ve son 10 günde ne kadar şarj tükettiği konusunda detaylı bilgi alabilir, hangi uygulamanın pili daha fazla tükettiğini de görebilirsiniz. Telefonunuzun şarjının daha yavaş tüketilmesini istiyorsanız da Düşük Güç Modu seçeneğini kullanabilirsiniz.

Pil ekranındaki seçeneklerden Pil Sağlığı’na dokunarak işleme devam edin. Pil Sağlığı ekranı açıldığında pilin maksimum kapasitesi ve performans yeterliliği hakkında iOS sizi bilgilendirir. Pilinizin maksimum kapasitesi ve performans yeterliliği sizi tatmin edecek durumunda değilse, pilinizin sağlığının kötü olduğunu düşünüyorsanız cihazın bataryasını değiştirmek en doğru çözüm olacaktır. Aksi taktirde cihazınızın pil sağlığı daha da kötüye gidecek ve şarjınız daha hızlı tükenmeye başlayacaktır.

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Maksimum kapasite, yeni pile kıyasla mevcut pil kapasitesi arasındaki ölçüyü gösterir. Düşük kapasite, telefon şarj edildikten sonra kullanım süresini, telefonun ilk kullanılmaya başlandığı güne oranla daha hızlı azalmasına neden olabilir.

iOS 12: Pilin Kapasitesini ve Yeterliliğini Öğrenme hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!