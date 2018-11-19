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OnePlus 6T, her iki telefon da benzer bir tasarımı paylaştığından, ilk bakışta OnePlus 6’ye göre küçük bir güncelleme gibi görünüyor. Ancak OnePlus 6T yenilikleri arasında dikkati çeken şu iki detay var: Birincisi ekran parmak izi tarayıcısı ve ikincisi ise daha büyük bir batarya kapasitesi.

OnePlus 6T En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefonlardan Biri

Yeni OnePlus 6T, 3.700 mAh batarya ile geliyor. Bu en büyük pil kapasiteli OnePlus cep telefonlarından biri anlamına geliyor. OnePlus 6’nın 3,400 mAh pil kapasitesine kıyasla küçük bir yükseltme gibi gelebilir. Ancak gerçekte durum böyle değil. İki telefon arasında ciddi bir batarya ömrü farkı var.

PhoneArena.com tarafından paylaşılan bir pil testi OnePlus 6T’nin 9 saat 52 dakikalık pil ömrünü ortaya koyuyor. Web sitesi önceki testlerinde iPhone XR’nin en uzun pil ömrüne sahip telefonlardan biri olduğunu tespit etmişti. Cihaz bunu büyük oranda LCD ekranına borçluydu. Ancak 6T, AMOLED ekranlı bir cihaz olmasına rağmen aldığı sonuç oldukça etkileyici.

Pil testinde 6T’nin kaybettiği iki telefondan biri inanılmaz bir performans gösteren Huawei Mate 20 ve iPhone XR oluyor. iPhone XR daha önce de bahsettiğimiz gibi bunu daha ziyade düşük çözünürlüklü LCD paneline borçlu. Yani biraz hile yapıyor denebilir.

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Pil testinin diğer önemli kısmı ise telefonların 0’dan %100’e dolma süreleri. Yani tam dolum için geçen toplam zaman. OnePlus 6T kutudan hızlı şarj cihazı ve kırmızı USB-C kablosu ile birlikte geliyor. Apple’ın aksine şirket bu basit şeyler için sizi fazladan bir ödeme yapmaya zorlamıyor.

Teste dönersek, OnePlus 6T’nin tam doluma ulaşması 1 saat 25 dakika sürüyor. Yani OnePlus 6T uyumadan önce prize takmayı hatırlamanız gereken bir cihaz olmadığını kanıtlıyor. Uyandığınızda pili doldurmak için muhtemelen fazla bile zamanınız olacak. Kısacası 6T yalnızca iyi bir pil ömrü sunmuyor aynı zamanda en hızlı şarj olan telefonlar arasında yer alıyor.

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