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OnePlus akıllı telefonlarda telefon konuşmalarını kaydetmek için yararlanabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğiz. Akıllı telefonunuzla özellikle iş görüşmeleri niteliğinde yaptığınız telefon konuşmalarınızı daha sonra hatırlamak ya da not almak amacıyla kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu işlem için çeşitli üçüncü parti uygulamalar bulunsa da hepsi vaat ettiği özellikleri gerçekte sunamayabiliyor.

OnePlus akıllı telefonunuzda root erişimini sağladıysanız ve Magisk kurulumunu yaptıysanız telefon görüşmelerini kaydetme olanağı sağlayan seçeneği etkinleştirebilirsiniz. İşleme başlamadan önce her ihtimale karşı bir nandroid yedeği oluşturmanızda fayda var.

OnePlus Akıllı Telefonlarda Telefon Konuşmalarını Kaydetmek

Bahsettiğimiz seçeneği etkinleştirebilmek için bir Magisk modülüne ihtiyaç var. Öncelikle akıllı telefonunuzdaki Magisk Manager uygulamasını açın.

Arayüzde sol üst kısımda bulunan, üç adet yatay çizgili simgeye sahip butona dokunun ve açılan menüdeki Downloads seçeneğine girin. Üstteki arama kutucuğuna modülün adı olan OOS Native Call Recording Enabler‘ı yazın. Modül sonuçlarda belirecektir, hemen yan kısmındaki indirme butonunu kullanın.

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İndirme tamamlanınca açılan penceredeki Install butonuna dokunun. Kurulum işlemi tamamlanınca sağ alt kısımda beliren Reboot seçeneğine dokunun.

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Akıllı telefon yeniden başlatılacaktır. Magisk Manager’ı açın. Modules sekmesini görüntüleyin. OOS Native Call Recording Enabler modülünü etkinleştirin.

Telefon uygulamasını açın. Sağ üst kısımdaki menü butonuna dokunun ve Settings‘e girin. Call Record seçeneğini aktive edin. Dilerseniz otomatik kayıt için Call auto-recording‘i de etkinleştirebilirsiniz.

Elle kayıt seçeneğini kullanırsanız telefonla konuşma arayüzünde bir kayıt butonu belirecektir. Telefon kayıtları MP3 formatında, dahili depolama birimindeki record klasöründe kaydedilecektir.

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