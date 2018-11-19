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Mikro blog ve sosyal paylaşım sitesi Tumblr, Apple App Store’dan geçici olarak kayboldu. Tumblr, cuma günü web sitesi üzerinden, kullanıcıların uygulama ile ilgili yaşadığı sorunlar hakkında resmi bir paylaşım yaptı ve kısa bir süre sonra tekrar yayına girmeyi umduklarını belirtti. Bugün eklenen bir güncelleme, şirketin hala bu konu üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Sosyal Ağ Tumblr Yakında iPhone’lardan Kaldırılabilir

Tumblr, uygulamasını kendisi mi çekti yoksa Apple tarafından mı kaldırıldı açıkçası yeterince net değil ve bir açıklama yok. Fakat uygulamada bir tür uygunsuz içeriğin bulunduğunu ve uygulama mağazasından kaldırılmaya zorlandığını gösteren spekülasyonlar var.

Son olarak, iOS uygulamasını kullanan Tumblr üyeleri Güvenli Mod kapalıyken arama yapamıyordu. Uygulamayı yeniden yükleme umuduyla silenler, artık App Store’da olmadığını tespit etti. Ancak satın alma sayfasına giden bazı iOS kullanıcıları, Tumblr’ı iPhone veya iPad’lerine yeniden yükleyebildiler.

“İOS uygulamasıyla ilgili bir sorunu çözmek için çalışıyoruz ve kısa süre içinde tamamen işlevsel olmayı umuyoruz. Sabrınız için minnettarız ve paylaşacağımız haberler olduğunda bu makaleyi güncelleyeceğiz.” – Tumblr

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Şubat ayında Apple, barındırılan uygunsuz içeriklerle ilgili şikayetler aldıktan sonra App Store’dan mesajlaşma uygulaması Telegram’ı kaldırmıştı. Tumblr uygulamasının App Store’dan kaldırılması, Tumblr’ın Google Play Store’da listelenen Android uygulamasını etkilemedi. Umarız sevilen ve milyonlarca kullanıcısı olan Tumblr en kısa sürede geri döner.

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