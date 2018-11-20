in Konular

Android: En İyi Beş Macera Oyunu

REKLAMLAR

Android cihazınızda macera oyunu oynamak için Google Play Store’da birden fazla farklı seçenek var. Bu seçenekler arasında gelip gidiyorsanız ve hangi oyunu oynamak istediğinize karar veremiyorsanız bu yazımızda sizlere en iyi beş macera oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

Android: En İyi Beş Macera Oyunu

1- Criminal Case

Criminal Case, polisiye tarzı macera oyunudur. Bu oyundaki amaç, olayları delillerle sonuca kavuşturmak. Sonuca kavuşturacağınız olayın delillerini sizin bulmanız isteniyor. Criminal Case, Google Play Store’da 5 üzerinden 4,7 değerlendirme alarak da diğer oyunlardan farkını ortaya koyuyor.

REKLAMLAR

Criminal Case: Mysteries of the Past!
Criminal Case: Mysteries of the Past!
Download QR-Code
Criminal Case: Mysteries of the Past!
Developer: Pretty Simple
Price: Free

2- Swordigo

Swordigo, büyülü ormanda sizi düşmanlarınızla başbaşa bırakır ve düşmanlarınızı yenerek hedefe ulaşmanızı ister. Düşmanlarınızı daha kolay yenebilmek için büyüleri ve daha güçlü silahları etkinleştirebilirsiniz.

Swordigo
Swordigo
Download QR-Code
Swordigo
Developer: Touch Foo
Price: Free

3- Alto’s Adventure

Alto’s Adventure’da yüksek, karlı dağlarda kayak yapabilirsiniz. Karın üstünde kayak yaparken yıldızları toplayabilir oyun içerisinde verilen görevleri yaparak seviye atlayabilirsiniz. Alto’s Adventure’ın amacı, Llamas’ı kurtarmaktır. Bu oyunu çevrimdışıyken de oynayabilirsiniz.

REKLAMLAR
Alto's Adventure
Alto's Adventure
Download QR-Code
Alto's Adventure
Developer: Noodlecake Studios Inc
Price: Free

4- The Walking Dead: Season One

Eğer zombi oyunlarını seviyorsanız, bu oyunu telefonunuza indirin. The Walking Dead dizisini izleyenlerin anlayacağı gibi bu oyunun amacı zombi istilasında hayatta kalabilmeyi başarmaktır. Le Everett’e katıl ve zombi istilasında Everett’in hayatta kalmasına yardımcı ol!

The Walking Dead: Season One
The Walking Dead: Season One
Download QR-Code
The Walking Dead: Season One
Developer: Telltale Games
Price: Free

5- Survival Island

Survival Island’ın amacı farklı adalarda tüm saldırılara ve zorluklara rağmen hayatta kalmayı başarabilmektir. Oyunda size yapılan saldırıları bastırmak için avcılık ve silah yeteneklerini kullanabilir, saldırıları etkisiz hale getirebilirsiniz.

Survival Island - Wild Escape
Survival Island - Wild Escape
Download QR-Code
Survival Island - Wild Escape
Developer: Vital Games Production
Price: Free

Android: En İyi Beş Macera Oyunu ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!

REKLAMLAR