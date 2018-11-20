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Android cihazınızda macera oyunu oynamak için Google Play Store’da birden fazla farklı seçenek var. Bu seçenekler arasında gelip gidiyorsanız ve hangi oyunu oynamak istediğinize karar veremiyorsanız bu yazımızda sizlere en iyi beş macera oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

Android: En İyi Beş Macera Oyunu

1- Criminal Case

Criminal Case, polisiye tarzı macera oyunudur. Bu oyundaki amaç, olayları delillerle sonuca kavuşturmak. Sonuca kavuşturacağınız olayın delillerini sizin bulmanız isteniyor. Criminal Case, Google Play Store’da 5 üzerinden 4,7 değerlendirme alarak da diğer oyunlardan farkını ortaya koyuyor.

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2- Swordigo

Swordigo, büyülü ormanda sizi düşmanlarınızla başbaşa bırakır ve düşmanlarınızı yenerek hedefe ulaşmanızı ister. Düşmanlarınızı daha kolay yenebilmek için büyüleri ve daha güçlü silahları etkinleştirebilirsiniz.

3- Alto’s Adventure

Alto’s Adventure’da yüksek, karlı dağlarda kayak yapabilirsiniz. Karın üstünde kayak yaparken yıldızları toplayabilir oyun içerisinde verilen görevleri yaparak seviye atlayabilirsiniz. Alto’s Adventure’ın amacı, Llamas’ı kurtarmaktır. Bu oyunu çevrimdışıyken de oynayabilirsiniz.

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4- The Walking Dead: Season One

Eğer zombi oyunlarını seviyorsanız, bu oyunu telefonunuza indirin. The Walking Dead dizisini izleyenlerin anlayacağı gibi bu oyunun amacı zombi istilasında hayatta kalabilmeyi başarmaktır. Le Everett’e katıl ve zombi istilasında Everett’in hayatta kalmasına yardımcı ol!

5- Survival Island

Survival Island’ın amacı farklı adalarda tüm saldırılara ve zorluklara rağmen hayatta kalmayı başarabilmektir. Oyunda size yapılan saldırıları bastırmak için avcılık ve silah yeteneklerini kullanabilir, saldırıları etkisiz hale getirebilirsiniz.

Android: En İyi Beş Macera Oyunu ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!