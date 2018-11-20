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Android telefonunuzu özelleştirmeyi seviyorsanız, genellikle paralı olan çeşitli simge paketlerinin artık ücretsiz olarak Google Play’den indirilebildiğini duymak sizi memnun edebilir. Genellikle, bu simge paketlerinin fiyatı 1 dolar veya daha fazla oluyor ancak şu anda bunları ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Bu Android İkonları Kısa Bir Süreliğine Ücretsiz!

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Aşağıdaki uygulama yelpazesi, ana ekranınızı bir başyapıtına çevirmek için size bazı fikirler verecektir. Sadece yeni ikonlarla eşleşecek güzel bir duvar kağıdı seçtiğinizden emin olun. Aşağıdaki Android ikon paketlerinin kısa bir süre sonra tekrar ücretli olacağını unutmayın, bu yüzden çabuk hareket edin!

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Listede her simge paketinin bir bağlantısını bulabilirsiniz. Bağlantılar doğrudan Google Play sayfalarına gidiyor ve yükle butonuna basarak anında Android cihazınıza indirebiliyorsunuz. İkonların tekrar ücretli olacağı tarih makalenin yazıldığı tarihte belirlendi. O nedenle düşündüğünüzden daha az zamanınız kalmış olabilir.

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