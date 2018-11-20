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ETNews’e göre Huawei, Koreli operatörler için katlanabilir 5G prototipinin özel bir tanıtımını yaptı. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Huawei’in yeni nesil ağ desteğine sahip bir ürün üzerinde çalıştığını doğruladı. Kore haber ajansı, Huawei’in telefonlarını MWC 2019’da tanıtmaya hazır olduğunu söyledi.

Huawei İlk Katlanabilir Telefonunu Tanıtıyor

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Raporda, Huawei’in katlanabilir ürününü oldukça hızlı bir şekilde geliştirmiş olması şaşırtıcı bulunuyor. Söz konusu 5G telefon açıldığında, 8 inç bir ekrana sahipken, katlanırken 5 inçe kadar iniyor. Bu da Samsung prototipinin 4.6 inç ve 7.3 inç ölçülerine göre biraz daha büyük. Ekranın üreticisi BOE, Pekin’de merkezi var ve dünya çapında Ar-Ge merkezlerine sahip bir şirket.

BOE hali hazırda katlanabilir ekranlar hazırlıyor. Ancak Huawei bir katlanabilir telefon üretse bile bunun hangi ülkelerde piyasaya sunulacağı hangilerinde sunulmayacağı henüz netleşmeyi bekleyen sorular arasında. Bu gerçek olursa telefon ilk 5G’li katlanabilir cihaz olacak. 5G’nin ticarileşmesi sürecinin olgunlaşması biraz daha zaman alabilir.

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Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri yeni şebekelerinde 5G kullanmaya hazır durumda. Ancak Çinli şirketler ve Beyaz Saray yetkilileri arasındaki ilişki göz önüne alındığında, katlanabilir Huawei cihazın sadece Avrupa’da ilk olarak 2018’in ikinci yarısında satışa çıkması bekleniyor. Bunların arasında elbette ülkemiz de olacaktır.

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