Şükran Günü, Kara Cuma veya Siber Pazartesi oyuncuların en sevdiği özel günler arasında yer alıyor. Yılın bu şenlik döneminde indirime giren pek çok çekici Google Play ve App Store oyununa rastlıyoruz.
Kara Cuma İndirimli Mobil Oyunlar
Android / iOS telefonunuzda veya tabletinizde en yeni oyunları oynamak istiyorsanız, aşağıdaki tabloya göz atın. Paranızın alabileceği en iyi oyunları hem Android hem de iPhone’lar için ayrı olarak sıraladık. Bu oyunlar hem müzikleri hem de grafikleri ve hikayeleriyle oyuncuların beğenilerini topluyor.
Tablodaki başlıklara tıkladığınızda oyunun Google Play’deki veya App Store’daki ilgili sayfasına yönlendirilirsiniz. Android için tüm oyun fırsatları 27 Kasım 2018 Salı günü sona erecek Siber Pazartesi satışının bir parçası olarak aynı durum Apple için de geçerli olmalı ancak App Store’da henüz böyle bir bilginin bulunmadığını görüyoruz.
Kara Cuma’da İndirimli Android Oyunları
|Monument Valley
|$4.99 -> $0.99
|Monument Valley 2
|$3.99 -> $0.99
|Samorost 3
|$4.99 -> $0.99
|Final Fantasy Tactics: WotL
|$11.99 -> $3.59
|Don’t Starve
|$4.99 -> $0.99
|Reigns: Game of Thrones
|$3.99 -> $2.49
|Motorsport Manager Mobile 3
|$3.99 -> $0.99
|Star Wars: KOTOR
|$9.99 -> $2.99
|Farming Simulator 18
|$4.99 -> $0.99
|Dungeon Maker
|$2.99 -> $0.99
|Evoland 2
|$6.99 -> $0.99
|The Room: Old Sins
|$4.99 -> $1.49
Kara Cuma’da İndirimli iPhone Oyunları
|Grimvalor
|$6.99 -> $5.99
|Waking Mars
|$4.99 -> $0.99
|Final Fantasy Tactics: WotL
|$13.99 -> $3.99
|Motorsport Manager Mobile 3
|$3.99 -> $0.99
|Reigns: Game of Thrones
|$3.99 -> $2.99
|Star Wars Pinball 7
|$1.99 -> Ücretsiz
|Sproggiwood
|$4.99 -> $1.99
|Spider: Rite of the Shrouded Moon
|$4.99 -> $1.99
|Maze Lord
|$0.99 -> Ücretsiz
|Rocket Riot
|$2.99 -> $0.99
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