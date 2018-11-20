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LG, LG Q9’u tıpkı bir G7 Fit’e benzeyecek şekilde hazırlıyor gibi görünüyor. Sözde LG Q9 adına sahip olan bu cihazla ilgili ortaya çıkan render’lar telefonun LG G7 Fit’in yeni pazarlar için hazırlanmış bir sürümü olabileceğini akıllara getiriyor.

LG Q9 Akıllı Telefonu İşte Böyle Görünecek!

Yeni render’lar cihazın arkasını göstermiyor ancak ön ve iki tarafın iyi bir şekilde görünmesini sağlıyor. LG Q9’un her iki ucunda da camla kaplı geleneksel bir metal çerçeve yer alıyor. Yanlarda üç düğme bulunuyor ve büyük olasılıkla bir güç düğmesi (Asistan düğmesi yok) olacak.

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Ön tarafta LG Q9’un çentikli bir ekranı var. Gerçekten de Q9, G7 Fit’in kılık değiştirmiş haliyse karşımızda 1440 x 3120 piksel çözünürlükte 6.1 inç bir IPS LCD ekran var demektir. İçeride ise Snapdragon 821, 4 GB RAM, 3,000 mAh pil ve 32 GB veya 64 GB depolama alanı olabilir.

LG Q9 muhtemelen sadece iki kamera taşıyacak ; arkada 16 MP ve ön tarafta ise 8 MP. Artık geriye kalan tek şey LG’nin Q9’u duyurması ve fiyat ile stok durumu gibi tüm önemli ayrıntıları paylaşması. G7 Fit’in geniş ölçekli kullanılabilirliği düşünüldüğünde, Q9’un hangi ülkelerde piyasaya sürülebileceği gerçekten merak uyandırıyor.