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Apple’ın iPad Pro (2018) etkinliğinde Ekim ayında gösterilen NBA oyununu hatırlıyor musunuz? Şimdi dünya çapında çıkış yapmış gibi görünüyor ve oynamak için bir şey ödemek zorunda değilsiniz. 2K ve Cat Daddy Studios, yeni NBA 2K Mobile’ın şimdi iOS’ta ücretsiz olarak indirilebilir olduğunu ve yakında Android’e geleceğini duyurdu.

NBA 2K Mobile iPhone’lar İçin Yayımlandı, Android Yolda

Daha da önemlisi, oyun daha önce hiç olmadığı kadar konsol kalitesinde grafikler ve canlı NBA 2K özellikleri sunmayı vaat ediyor. NBA 2K Mobile, oyuncuların rüya takımlar oluşturmasına, 5v5 maçlarına çıkmasına ve takımlarını oluşturmak için oyuncu kartları toplamasına izin verecek. Oyuncuların kendilerini geliştirebileceği serbest bir oyunu modu da olacak.

Bir spor oyunu olduğu için, oyuncular ilginç ödüller kazanacak ve özel kartlar için sınırlı süreli etkinliklere katılabilecek. Bu etkinlikler sezonluk bazda devam edecek. Oyunda 400’den fazla NBA oyuncusu ve NBA süper yıldızı, yeteneklerinizi sınayacak çoklu oyun modu, etkinlikler ve günlük bonuslar yer alıyor.

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Oyunun Android’de henüz mevcut olmadığı doğru, ancak denemek için sabırsızlanıyorsanız, ücretsiz ön kayıt işleminin Google Play’de açık olduğunu hemen hatırlatalım. NBA 2K Mobile çalışmak için bir İnternet bağlantısı istiyor ve iPhone 6s, iPad Air 2, iPad Pro, Mini 4 veya daha yeni cihazlarda çalışıyor. Öte yandan, oyunun Android sürümü Samsung Galaxy S8 ve S9 veya ona benzer daha üst bir cihaz gerektiriyor.

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