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Yeni Samsung Galaxy S10 sızıntısı 2019’da piyasaya çıkacak olan amiral gemisi akıllı telefon için bazı önemli bilgiler açığa çıkarıyor. 5.8 inç ekran boyutu özellikle bunlardan. Ancak daha fazlası var.

Samsung Galaxy S10 Sızıntısı 5.8 İnç Düz Ekrana İşaret Ediyor

Aynı boyutta kavisli bir ekrana sahip daha kaliteli bir modelin yanı sıra, Galaxy S10 ailesi arasında 5.8 diyagonalli ve düz ekranlı “standart” bir versiyon daha olacak. En çok talep edileceği düşünülen modelin 6.2 kavisli bir panel taşıdığı söylenir. tıpkı mevcut S9+ gibi.

Ancak Samsung, “M9” olarak adlandırılan bu telefonlar için yeni ve geliştirilmiş bir OLED kullanmayı planlıyor. Bu yıl Samsung, Galaxy S9, S9+ ve Note 9 ekranları için M8 serisini kullandı. Fakat M9 yükseltmesinde, yeni organik malzeme türlerine başvurulduğu söyleniyor.

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Samsung’un yeni OLED panel kullanma kararı S10 üçlüsünün parlaklık, renk gamı ​​veya diğer ekran özellikleri açısından biraz daha iyileştirme göreceği anlamına mı geliyor? Şimdilik test edilmesi gerekiyor. iPhone XR’nin beklenenden az satmasının ardından Samsung’un gözünü 5.8 inç ekranlı iPhone X ve XS’e çevirmiş olması ilginç olabilir.

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