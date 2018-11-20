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Samsung yeni Galaxy S bayrak serisini piyasaya çıkarmaya oldukça hevesli görünüyor çünkü muhtemelen bildiğiniz gibi, Güney Koreli şirket en az üç Galaxy S10 modeli sunmayı planlıyor. Ancak dizinin yıldızı Samsung’un 10’uncu yıl dönümü için hazırlanan Galaxy S10 olacak ve şirketin en üst düzey teknolojilerini içinde barındıracak.

Samsung Galaxy S10 Tam 6 Kamera ile Geliyor!

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Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung’un, 5G destekli ve en az altı kamerası bulunan iki adet Galaxy S10 modeli sunması bekleniyor. Bu kameralardan ikisi önde ve dört tanesi arkada olacak. Cihaz ayrıca “Beyond X” (iPhone X göndermesi) olarak biliniyor ve ilk kez Amerika’da ilkbaharda çıkış yapması bekleniyor.

Boyutları 5.8 inç ila 6.4 inç arasında değişen ekranlara sahip olacak diğer Galaxy S10 modelinden farklı olarak, bu modelin daha büyük bir 6.7 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. En pahalı Galaxy S10 akıllı telefonu olacak olan model aynı zamanda Samsung tarafından piyasaya sürülen teknolojik anlamda en gelişmiş cihaz olacak.

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Galaxy S9 satışlarından sonra Samsung, Samsung Galaxy S10 serisi ile “reset” düğmesine basarak müşterileri etkilemenin ve pazar payını yükseltmenin yollarını aramaya başladı. Samsung, Galaxy S10 ile olabildiğince çok müşteri çekmek istiyor. Bu yüzden her model farklı fiyat katmanları için uygun donanım konfigürasyonlarına sahip. Güney Koreli devin hedefine nasıl ulaşacağını ve stratejisinin ne kadar kazanç getireceği henüz büyük bir merak konusu.

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