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Android‘li akıllı telefonlarda WiFi açıkken mobil verinin kapatılmasını sağlamak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. WiFi ağlarına bağlanmak yerine internet için mobil veriyi kullandığınızda akıllı telefonunuzun şarjı daha hızlı bitecektir. Bu yalnızca Android’li cihazlar için geçerli değil. iPhone’lar ve hücresel veri bağlantısı kurabilen diğer cihazlarda da durum aynı.

Çoğu kullanıcı dışarı çıkıp bir WiFi ağına bağlı olmayacaklarını bilene kadar mobil veriyi kapalı tutuyor. WiFi bağlantısının olmadığı durumlarda mobil veri açık tutulduğunda pil daha hızlı tükeniyor. Android, WiFi ağına bağlı olduğunuzda mobil veriyi otomatik olarak devre dışı bırakan bir seçenek barındırıyor. Bu seçenek Developer Options / Geliştirici Seçenekleri menüsüne gizlenmiş durumda.

Android: WiFi Açıkken Mobil Verinin Kapatılmasını Sağlamak

Öncelikle Developer Options menüsünü etkinleştirmeniz lazım. Settings menüsüne gidin, About Phone seçeneğine erişin. Buradaki Build number veya Build Information seçeneğinin üzerine art arda 7 kez dokunun, Developer Options seçeneği Settings menüsü altında belirecektir.

Şimdi Settings menüsündeki Developer Options‘a gidin. Ağ ayarlarının bulunduğu kısma doğru kaydırma yapın ve Mobile data always active seçeneğini devre dışı bırakın.

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Bu seçenek devre dışı iken akıllı telefon WiFi ağına bağlandığında veri bağlantısı devre dışı bırakılacaktır. WiFi ağıyla bağlantınız kesildiğinde, bağlı olduğunuz router kapandığında ya da router’ın kapsamı alanı dışında kaldığınızda mobil veri bağlantısı aktive edilecektir. Mobile data always active seçeneği etkin durumda olsaydı mobil veri bağlantısına geçiş derhal olacaktı fakat pil ömründe kayıp yaşayacaktınız.

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