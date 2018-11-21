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ASUS ZenFone 5Z Android 9 Pie güncellemesi için nihayet olası bir yayınlanma tarihi ortaya çıktı. ZenFone 5Z akıllı telefon kullanıma sunulduğu dönemde Qualcomm’un üst düzey yongaseti çözümü Snapdragon 845’ten güç alan en uygun fiyatlı cihaz konumundaydı. Performans / fiyat oranı hala iyi bir ürün.

Akıllı telefon kutusundan Android Oreo işletim sistemi ve ZenUI 5.0 arayüzü ile çıkıyordu. Firmadan yapılan açıklamaya göre cihaz Android Pie işletim sistemi güncellemesini Ocak 2019’un ikinci yarısından itibaren almaya başlayacak.

ASUS ZenFone 5Z Android 9 Pie Güncellemesi

Güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı anda ulaşmayacağı için kullanıcıların biraz sabırlı olmaları gerekecek. ASUS da bu sürecin birkaç hafta alabileceği uyarısını yapıyor. Güncellemeyi elle kontrol etmek isteyen kullanıcılar akıllı telefonda Settings -> System -> System Update menüsüne erişebilir.

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Resmi duyurusu Şubat ayında gerçekleştirilen ve Haziran’da raflardaki yerini alan ZenFone 5Z akıllı telefon 153 x 75.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında. Cihazın 6.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2246 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ürüne güç veren Snapdragon 845 yongasetinde dört adet 2.7 GHz Kryo 385 Gold, dört adet 1.7 GHz Kryo 385 Silver işlemci çekirdeği ile Adreno 630 grafik işlemcisi bulunmakta.

4 GB / 6 GB / 8 GB RAM, 64 GB / 128 GB / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 8 MP çözünürlüklü çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler bizlerle.

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