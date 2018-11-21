Asus ZenFone 5Z ve Xiaomi Mi 8 karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri neredeyse aynı. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Asus ZenFone 5Z ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması
|Xiaomi Mi 8
|Asus ZenFone 5Z
|Boyut
|154.9 x 74.8 x 7.6 mm
|153 x 75.65 x 7.85 mm
|Ağırlık
|175 gram
|165 gram
|Ekran boyutu
|6.21 inç AMOLED ekran
|6.2 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2248 (402 PPI)
|2246 x 1080 piksel (402 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 845
|Snapdragon 845
|Ekran Oranı
|%83.82
|%83.68
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps, 720p’de 240fps
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 240 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C, 3.5 mm
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3400 mAh
|3300 mAh
ZenFone 5Z mi Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç
Asus ZenFone 5Z ile Xiaomi Mi 8 arasındaki 1000 liraya yakın fiyat farkı bulunuyor. Peki ZenFone 5Z bu farkı karşılıyor mu? Öncelikle ekran oranı ve gövde ölçüleri eşit denebilir. Ancak ZenFone 5Z küçük bir farkla daha hafif. Batarya ömrü konusunda ise bir şey söylemek zor ve her iki cihaz da su dayanıklılığı ile gelmiyor. Performanslarının da aynı olduğunu görüyoruz. Asıl fark 5Z’nin kamera performansının üstün olması. Ancak ZenFone 5Z’nin fiyat farkını karşılamadığı söylenebilir.
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