REKLAMLAR

Asus ZenFone 5Z ve Xiaomi Mi 8 karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri neredeyse aynı. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Asus ZenFone 5Z ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8

Asus ZenFone 5Z

Boyut 154.9 x 74.8 x 7.6 mm 153 x 75.65 x 7.85 mm Ağırlık 175 gram 165 gram Ekran boyutu 6.21 inç AMOLED ekran 6.2 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2248 (402 PPI) 2246 x 1080 piksel (402 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 845 Snapdragon 845 Ekran Oranı

%83.82 %83.68 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps, 720p’de 240fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C USB Type-C, 3.5 mm Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3400 mAh 3300 mAh

ZenFone 5Z mi Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç

Asus ZenFone 5Z ile Xiaomi Mi 8 arasındaki 1000 liraya yakın fiyat farkı bulunuyor. Peki ZenFone 5Z bu farkı karşılıyor mu? Öncelikle ekran oranı ve gövde ölçüleri eşit denebilir. Ancak ZenFone 5Z küçük bir farkla daha hafif. Batarya ömrü konusunda ise bir şey söylemek zor ve her iki cihaz da su dayanıklılığı ile gelmiyor. Performanslarının da aynı olduğunu görüyoruz. Asıl fark 5Z’nin kamera performansının üstün olması. Ancak ZenFone 5Z’nin fiyat farkını karşılamadığı söylenebilir.

REKLAMLAR

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum