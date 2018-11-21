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LG V30+ Plus ve LG G7 ThinQ fiyat / performans anlamında dikkat çeken iki cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonlar benzer fiyatlandırmalara sahipler. İşte LG V30+ Plus ve LG G7 ThinQ karşılaştırması.

LG G7 ThinQ ve LG V30+ Plus Karşılaştırması

LG G7 ThinQ LG V30+ Plus Boyut 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 151.7 x 75.4 x 7.3 mm Ağırlık 162 gram 158 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD ekran 6.0 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.440 x 3.120 piksel (564 ppi) 1440 x 2880 (537 PPI) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 7.1.2 (Nougat) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%82,92 %81.22 İşlemci Snapdragon 845 Snapdragon 835 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Çift 16 MP (f/1.6), 13 MP (f/1.9) arka, 5 MP (f/2.2) ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 120fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5 mm Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3000 mAh 3300 mAh

LG V30+ Plus mi LG G7 ThinQ mu? İşte Cevabı

LG V30+ Plus tıpkı G7 ThinQ gibi çift arka kamera ve tek ön kameraya sahip. İki cihaz arasında 800 TL’ye yakın bir fiyat farkı bulunuyor Ağırlık, gövde ölçüsü, batarya kapasitesi ve çözünürlük birbirine yakın. Depolamada V30+ Plus daha avantajlı olsa da biraz daha zayıf bir çipsetle geliyor. Fiyat performansında anlamında V30+ Plus’ın hâlâ daha iddialı olduğu söylenebilir.

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