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LG V40 ThinQ Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. Duruma bakılırsa Güney Kore merkezli teknoloji firması LG’nin güncel üst düzey akıllı telefon modellerinden V40 ThinQ yakın zamanda Android Pie işletim sistemi güncellemesini almaya başlayabilir. Cihaz, popüler benchmark uygulamalarından Geekbench’te Google’ın mobil işletim sisteminin son versiyonunu çalıştırır şekilde belirdi.

LG V40 ThinQ Android 9 Pie Güncellemesi

Akıllı telefonun 6 GB RAM’li versiyonu Android Pie’ın test sürümü yüklü olarak Geekbench veritabanına girmiş görünüyor.

LG’nin geçtiğimiz yıllardaki güncelleme yayınlama performansı karnesi pek de parlak değil. Firmanın bu yıl da çok atak davranmadığı görülüyor. Şu ana kadar yalnızca Android One programına dahil olan G7 One akıllı telefon Android Pie güncellemesini alabildi.

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Geçtiğimiz ay içerisinde resmi duyurusu gerçekleştirilen ve raflardaki yerini alan LG V40 ThinQ akıllı telefon 158.8 x 75.7 x 7.6 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında. Cihazın 6.4 inç genişlikli P-OLED dokunmatik ekranı 3120 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. IP68 ve MIL-STD-810G standartlarıyla uyumlu, yani su ve toza karşı dayanıklı gövde yapısı sunuyor.

Ürüne Qualcomm’un 10 nm üretim teknolojili üst düzey Snapdragon 845 yongaseti güç veriyor. 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka kısımda 12 MP + 12 MP + 16 MP çözünürlüklü üçlü kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP + 5 MP ikili selfie kamerası kurulumu ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor. Akıllı telefon kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

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